気象庁によりますと、日本海を進む低気圧は、今夜（27日）には三陸沖に進むでしょう。低気圧と上空の寒気の影響で、東北地方～東日本は、大気の状態が不安定となり、雷を伴い雪が強く降る所がある見込みです。

【写真を見る】【東京の雪予想】29日・30日は首都圏に雪雲も いつどこで降る？東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨【27日～2月1日の雪雨シミュレーション】

また、けさ（27日）は、関東の東に低気圧が発生して東北東に進むでしょう。

気象庁は、北～東日本では、29日にかけて、大雪による交通障害や着雪に注意を呼びかけています。

27日（火）～２月1日（日）の雪雨シミュレーション

２７日（火）

２８日（水）

気象庁によりますと、日本付近は、28日には冬型の気圧配置となる見込みです。シミュレーションでは、山梨、静岡、神奈川の一部地域に雪雲がかかっています。



２８日の神奈川県は、晴れで昼過ぎから曇りとなり、西部では夜は雪か雨の降る所があるでしょう。



２８日の山梨県は、晴れで昼過ぎから次第に曇りとなり、夕方から雪や雨の降る所があるでしょう。

２９日（木）

気象庁によりますと、29日は、北～西日本では大雪に注意・警戒、落雷や突風、降ひょうに注意を呼びかけています。



冬型の気圧配置の影響で、雪を伴って強い風が吹き、波が高くなり、しけるところがある見込みです。



シミュレーションでは、午後9時ごろ、横浜に雪雲がかかっています。

３０日（金）

気象庁は、29⽇から30⽇は、⽇本付近は冬型の気圧配置が強まると予想しています。



シミュレーションでは、静岡、神奈川、千葉、東京、埼玉、山梨、群馬、長野の一部地域に雪雲がかかっています。

３１日（土）

気象庁によりますと、31⽇は、⾼気圧が⽇本の南へ移動して、冬型の気圧配置は緩む見込みです。低気圧が東シナ海へ進むでしょう。



シミュレーションでは、午前0時ごろ、茨城や栃木、群馬、長野の一部地域に雪雲がかかっています。



※予想にはブレ幅があります。最新の気象情報を確認してください。

１日（日）