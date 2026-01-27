ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡Ö³ØÎò¡×¤Ç¿Í¤òÂ¬¤ë¤Î¤«¡© ¿¦Ì³¤ò·è¤á¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¿¼¤¤°Ç
³ØÎò¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤»Å»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¹¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø³ØÎò¼Ò²ñ¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¡Ù¡ÊÄ¼»ÈÀî¸¶¿¿°áÃø¡Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÃø¼Ô¤¬¶µ°é¤ÈÏ«Æ¯¤ò¤Ä¤Ê¤°¹½Â¤¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¡Ö³ØÎò¼Ò²ñ¡×¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë°ìºý¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢³ØÎò¤¬°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä»Å»ö¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»Å»ö¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ·¿¸ÛÍÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ë10¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢³ØÎò¤¬°ÕÌ£¤òÀ®¤¹¤Î¤Ï¡¢Ï«Æ¯¡á´ë¶È¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤ëÁ°Äó¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä´ë¶È¤Ç¤ÎÏ«Æ¯¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¿¦Ì³¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¡Ö»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ó¤ÆÂç¤ÎÂç¿Í¤¬°×¡¹¤È¸À¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡¢Áê±þ¤Îº¬¿¼¤´·½¬¡¢Á°Äó¤¬É¬¤ºÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¼Åª¤ÊÄêµÁ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿¦Ì³ÆâÍÆ¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò¤¹¤ë²¤ÊÆÅª¤Ê¸ÛÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡Ø¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¡Ù¡×¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¦Ì³ÆâÍÆ¤ò·è¤á¤º¤Ë¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò¤¹¤ëÆüËÜÅª¤Ê¸ÛÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡Ø¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¡Ù¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© »Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¸¢¸Â¤¬Ã¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡© ¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡ÖÇ¤Ì¿¸¢¡×¤Î½êºß¤âÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤ò¡ÖÇ¤Ì¿¸¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄêµÁ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤¬¶¯¤¤Ç¤Ì¿¸¢¤ò»ý¤Á¡¢¼Ò°÷¤Ë½ÀÆð¤Ê¿ÍºàÇÛÃÖ¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Îã¤Î¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î°ìÊýÅª¤ÊÇ¤Ì¿¸¢¹Ô»È¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò²ñ¼Ò¤ÎÌ¿Îá¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤ÎÁÐÊý¤Î¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼²ñ¼ÒÂ¦¤ÏÇ¤Ì¿¸¢¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»þÂåÇØ·Ê¤ËÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ì¿¸¢¤ò²ñ¼Ò¤¬¤â¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ä°éÀ®¤Î¥ë¡¼¥×¤ò¤¦¤Þ¤¯²ó¤»¤¿Èë·í¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¸ÛÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤½¤ì¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Ï«Ì³´ÉÍý¤Î´ª½ê¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î¿¦Ì³¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Ë¤â¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿·¤·¤¤¶ÈÌ³¤äµ»½ÑÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ËÂ°¤·¤Æ¡¢»ý¤Á¾ì¤ò½ÀÆð¤Ë¼þ¤ê¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ò°÷¤ò¡¢ÆâÉô¤Ç½¼Â¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ä¤Î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤Ç¤¹¡£¿¦Ì³¤ò¸ÂÄê¤»¤º¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤Ê¼Ò°÷¤òÄ¹´ü¸ÛÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¥¬¥µ¥Ã¤ÈºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤ÏÇ¯¸ù½øÎó¤Ç¾º¿Ê¤·¡¢¥¸¥ç¥Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô½ð¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¡Ö¥¼¥Í¥é¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¤µ¤ì¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤Ç°ÂÂÙ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤¾¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢Ä¹´ü¸ÛÍÑ´·¹Ô¤òÈ¼¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Ï½ª¿È¸ÛÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ò²ÈÂ²¤Î¤´¤È¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÃéÀ¿¿´¤äÃç´Ö°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÇÅÓÃæ¤ÎÎ¥Ã¦¡ÊÎ¥¿¦¡Ë¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï«»ÈÊ¶Áè²óÈò¤Ë¤â°ìÌòÇã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡Ê¿¦Ç½¡Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤È¤ä¤ë¤«¤À¤è¤Í¡×
¤Ê¤ó¤Æ¶ñ¹ç¤Ë¡¢²ñ¼Ò¡Ê·Ð±Ä¿Ø¤ä¼ç¤Ë¿Í»öÉô¡Ë¤¬Ç¤Ì¿¸¢¤ò¸Ç¤¯°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢½¾¶È°÷¤ò°ì¼Ò¤ÇÄ¹´üÅª¤Ë»ô¤¤¤Ê¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸«»öÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶ ¿¿°á¡Ê¤Æ¤·¤¬¤ï¤é¡¦¤Þ¤¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£³°»ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2»ù¤ÎÊì¡£2020Ç¯¤«¤é¿Ê¹ÔÆý¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¡£¿·½ñÂç¾Þ2025¤Ë¤ÆÂè5°ÌÆþ¾Þ¡¢HR¥¢¥ï¡¼¥É2025½ñÀÒÉôÌçÆþ¾Þ¤Î¡ØÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡¢24Ç¯¡Ë¤äËÜ½ñ¡Ø³ØÎò¼Ò²ñ¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡¢25Ç¯¡ËÂ¾¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£ ¶áÃø¤Ë¡Ø¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¡ÖÀ®¸ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤â¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¿·Ê¹¡ÊËÜ¤è¤ß¤¦¤êÆ²¡Ë¤ä»¨»ï¡ÊÏÀÃÅ»ïVoice¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¤Û¤«¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷ÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¿åÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ä¼»ÈÀî¸¶ ¿¿°á)
¡Ö³ØÎò¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ê¤ë¾ò·ïÂ¾¤Î»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Îµ»Ç½¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤³ØÎò¡£
¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¡Ö»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ó¤ÆÂç¤ÎÂç¿Í¤¬°×¡¹¤È¸À¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡¢Áê±þ¤Îº¬¿¼¤´·½¬¡¢Á°Äó¤¬É¬¤ºÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¼Åª¤ÊÄêµÁ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿¦Ì³ÆâÍÆ¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò¤¹¤ë²¤ÊÆÅª¤Ê¸ÛÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡Ø¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¡Ù¡×¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¦Ì³ÆâÍÆ¤ò·è¤á¤º¤Ë¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò¤¹¤ëÆüËÜÅª¤Ê¸ÛÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡Ø¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¡Ù¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© »Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¸¢¸Â¤¬Ã¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡© ¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡ÖÇ¤Ì¿¸¢¡×¤Î½êºß¤âÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤ò¡ÖÇ¤Ì¿¸¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄêµÁ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤¬¶¯¤¤Ç¤Ì¿¸¢¤ò»ý¤Á¡¢¼Ò°÷¤Ë½ÀÆð¤Ê¿ÍºàÇÛÃÖ¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Îã¤Î¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î°ìÊýÅª¤ÊÇ¤Ì¿¸¢¹Ô»È¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò²ñ¼Ò¤ÎÌ¿Îá¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤ÎÁÐÊý¤Î¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼²ñ¼ÒÂ¦¤ÏÇ¤Ì¿¸¢¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»þÂåÇØ·Ê¤ËÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ì¿¸¢¤ò²ñ¼Ò¤¬¤â¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ä°éÀ®¤Î¥ë¡¼¥×¤ò¤¦¤Þ¤¯²ó¤»¤¿Èë·í¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¸ÛÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤½¤ì¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Ï«Ì³´ÉÍý¤Î´ª½ê¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö´èÄ¥¤ë¿Í¡×¤ò¥¬¥µ¥Ã¤ÈºÎÍÑ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿»þÂå»þ¤ÏÀï¸å¡£µÞÂ®¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¼Ò°÷¤òÁÈ¿¥Æâ¤ÇÄ¹´üÅª¤Ë°éÀ®¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÁÛÁü¤Ë°×¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î¿¦Ì³¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Ë¤â¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿·¤·¤¤¶ÈÌ³¤äµ»½ÑÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ËÂ°¤·¤Æ¡¢»ý¤Á¾ì¤ò½ÀÆð¤Ë¼þ¤ê¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ò°÷¤ò¡¢ÆâÉô¤Ç½¼Â¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ä¤Î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤Ç¤¹¡£¿¦Ì³¤ò¸ÂÄê¤»¤º¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤Ê¼Ò°÷¤òÄ¹´ü¸ÛÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¥¬¥µ¥Ã¤ÈºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤ÏÇ¯¸ù½øÎó¤Ç¾º¿Ê¤·¡¢¥¸¥ç¥Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô½ð¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¡Ö¥¼¥Í¥é¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¤µ¤ì¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤Ç°ÂÂÙ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½¾¶È°÷¤òÄ¹´üÅª¤Ë»ô¤¤¤Ê¤é¤¹¸ÛÍÑÀï¸å¤ÎÏ«»È´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àè¤ÎÇ¤Ì¿¸¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÊÝ¾Ú¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç½ÀÆð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¥ß¥½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¾¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢Ä¹´ü¸ÛÍÑ´·¹Ô¤òÈ¼¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Ï½ª¿È¸ÛÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ò²ÈÂ²¤Î¤´¤È¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÃéÀ¿¿´¤äÃç´Ö°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÇÅÓÃæ¤ÎÎ¥Ã¦¡ÊÎ¥¿¦¡Ë¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï«»ÈÊ¶Áè²óÈò¤Ë¤â°ìÌòÇã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡Ê¿¦Ç½¡Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤È¤ä¤ë¤«¤À¤è¤Í¡×
¤Ê¤ó¤Æ¶ñ¹ç¤Ë¡¢²ñ¼Ò¡Ê·Ð±Ä¿Ø¤ä¼ç¤Ë¿Í»öÉô¡Ë¤¬Ç¤Ì¿¸¢¤ò¸Ç¤¯°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢½¾¶È°÷¤ò°ì¼Ò¤ÇÄ¹´üÅª¤Ë»ô¤¤¤Ê¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸«»öÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
