目黒蓮、みずほ銀行の新CMキャラクターに 27日限定の特別CMも公開「仕事を始めて最初に口座を作ったのが、みずほさん」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、みずほ銀行の新CMキャラクターに起用されることが27日、発表された。27日限定の特別CMも公開された。
【動画】ブルーがよく似合う！公開された目黒蓮”限定”CM
CMは目黒が新生活を始める人に向けて、みずほ銀行のサービスの魅力を親しみやすく伝える合計5本のCMで構成されている。「目黒さん登場」みずほ口座開設篇、「目黒さん登場」みずほ楽天カード篇では、最短5分で口座を申し込める口座開設の手軽さやみずほポイントと楽天ポイントがWで貯まるおトクさを視聴者へこそっと教え、「目黒さん5分ポーズ」みずほ口座開設篇、「目黒さんWポーズ」みずほ楽天カード篇では、天の声からの無茶ぶりにも明るく応えるチャーミングさが映し出されている。
「もったいない」篇は、目黒さんの後ろ姿のみが登場し、斬新な演出でキャンペーンの特典をコミカルに伝える内容になっている。全5本いずれも、新生活をスタートする人が踏み出す一歩を応援するCMとなっている。
今回は全編スタジオでの撮影となった。目黒が天の声からの無茶ぶりにポーズで応えるシーンでは目黒とスタッフで笑いが起きた場面もあるなど、終始和やかな雰囲気で撮影が行われた。
実際に「目黒さん5分ポーズ」みずほ口座開設篇では最短5分で口座申込が終わることを表現するシーンや、「目黒さんWポーズ」みずほ楽天カード篇のWポーズの撮影場面では、目黒さんご自身が様々なバリエーションを試行錯誤し、こだわる様子も見られた。
「もったいない」篇の撮影では、後ろをずっと向くという設定のシュールさに目黒の表情にも笑みがこぼれながらも、カメラが回り始めると真剣な表情へ変わり、俳優としても活躍する目黒の様々な表情が見られた。
みずほ銀行は、新規口座開設やみずほ楽天カード新規入会＆利用など各種条件達成で、最大4万円相当がもらえる「新生活キャンペーン」を27日から開始する。「みずほと楽天でおトク増えてく。」をテーマに、みずほ銀行とみずほ楽天カード、さらには楽天証券をセットで使うと便利でお得であることを伝える。
■目黒蓮 新CMインタビュー
――みずほ銀行のCMに出演が決まって、お気持ちはいかがでしたか？撮影の感想もお聞かせください。
自分が今の仕事を始めて最初に口座を作ったのが、みずほさんだったので、自分の中ですごく思い出があって。今の仕事を始めてから十何年経って、こうしてみずほさんと一緒にお仕事ができて、CMに出ることができるのは、感慨深いものがあって、それと同時にすごくうれしい気持ちになりました。
――TVCMが放映される1月27日は、新たな年が始まって約1ヵ月。新生活を応援するキャンペーンにちなんで、今年から新生活を始めた方、これから始める方に向けて、目黒さん流の自分自身を応援する方法を教えてください。
新生活なので何か新しいところに飛び込んだりする前で、もちろんワクワクもあると思うのですが、やっぱり不安も少なからず必ずあって。自分もよくそう思うのですが、でもどうやって乗り越えるのかは正解がないんです。聞きたいです、逆に僕も（笑）。聞きたいぐらいなのですが、自分は5年後10年後とかの自分を想像して、奮い立たせています。もちろん不安なんですけど、勇気をくれるように未来を想像したりなど、皆さんもやってみたら変わるかもしれないです。他にもっといいのがあれば僕にも皆さん教えてください（笑）。
――今回、最短5分で口座開設の申し込みができるという特徴があるわけですが、目黒さんが5分だけなんでもできるとしたら、何をしたいですか？
星を見るのが好きなので、宇宙に行きたいです。自分が生きているうちに1回行って見てみたいので。宇宙に行っていろいろ見てみたいです。地球がどう見えるのかなど、普通に思っていたことが普通じゃない世界が広がってると思うのと、星などを見ていて「あそこに自分は見えてるのに、行けないんだ」と思うことがあるんです。なので、見えている星に実際に行ってみたいです。
――このCMをご覧になる方へメッセージをお願いします。
この度新生活キャンペーンのCMに出演させていただくことになりました、目黒蓮です。今回のCMでは新生活が1つのテーマになっているので、皆さんとともに僕も頑張っていけたらなと思っております。CMの方も皆さん楽しみにしていてください。
