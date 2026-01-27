韓国へのトランプ関税25%に再引き上げ示唆「韓国議会は昨年7月のアメリカとの合意履行していない」

アメリカのトランプ大統領は26日、韓国からの輸入品に対する関税を25％に引き上げる考えを示しました。

トランプ大統領は自身のSNSで、「韓国の李大統領と2025年7月30日に貿易協定で合意し、10月29日の訪韓時にも条件を再確認した」としたうえで、「韓国の議会がこの合意を法制化していない」と不満を表明しました。

また、「アメリカは合意に沿って関税を迅速に引き下げたが、相手国にも同様の対応を期待している。

しかし、韓国議会はアメリカとの合意を履行していない」と批判しました。

そのうえで、韓国から輸入する自動車や木材、医薬品への関税のほか、「相互関税」についても、15％から25％に引き上げる考えを示しました。

（フジテレビ国際取材部）

引き上げの時期については、明らかにしていません。

一方、韓国大統領府は、アメリカ政府から公式な連絡や説明はないとしたうえで、27日午前に対策会議を開くほか、今後、担当閣僚が訪米し、ラトニック商務長官と協議する方針を明らかにしました。

米韓両国は昨年7月、自動車関税を日本やEUと同様に15％とし、「相互関税」を25％から15％に引き下げることで合意しています。