耳が聞こえないママに嘘をつく3歳息子→ママが注意すると…。“難聴ママ”本人に聞いた、言葉がなくても意思疎通する親子の日常
2025年6月、「難聴ママ」というアカウント名で発信をしているReinaさん（@rei06072）がTikTokにアップした「耳が聞こえないママに嘘つく3歳児」という動画がおもしろいです。
まず、3歳の息子さん・える君が1本指を立てながら「お菓子5個いい？」とReinaさんに質問。耳が聞こえないReinaさんは「1個ね？ いいよ」と手話で返答をします。
その後、じゃがりこ5個を持ってくるえる君に「1個って言ったじゃん！」と怒るReinaさんでしたが、える君はまたしても1本指を立てながら「5個って言ったもん！」とアピール。たしかに、口では「5個」と言っていましたね。立てていた指は1本なのですが……。
5本指を立てて「5個（の手話）はこれ！ 嘘はだーめ！」と注意するReinaさんですが、える君はまたしても1本指を立てながら「5個って言ったもん！」と主張。なるほど、「耳が聞こえないママに嘘つく3歳児」ですね……。
一方、2024年2月21日に発信された「耳が聞こえないママと聞こえる2歳の息子は言葉がなくても通じるか検証してみた」という動画は感動的な内容でした。
◆言葉がなくても通じる二人
お米を炊こうとしているReinaさんが「ちょうだい」と手話で伝えると「あれね！」とすぐに察するえる君。
お米、計量カップを次々に手渡すなど、言葉がなくても意思疎通する親子の日常が伝わってきます。
こうした動画を発信しているReinaさんに、「難聴ママ」として動画を発信するようになったきっかけ、子どもたちとの日常などについて聞いてみました。
◆自分の考えを言葉で伝えられるように育った息子
――「耳が聞こえないママに嘘つく3歳児」、すごくおもしろかったです！ あの動画にはどんな反響が寄せられましたか？
Reina：正直、子どもには言葉遅れ（年齢相応の言語発達に追いつけていない状態）がありました。でも「自分の考えをちゃんと言葉にして伝えられている」と伝わればいいなと思いながら、あの動画は投稿しました。投稿後、「ちゃんと成長している証拠だよ」というコメントがあり、この一言にはとても救われました。
――後日、Reinaさんは「3歳が嘘つく件についての本音を話してみた」という動画も発信されていましたね。その動画内で、Reinaさんは「嘘つくところを見てほしいわけじゃない」とおっしゃっています。
Reina：「耳が聞こえないママに嘘つく3歳児」の動画に対し、99％の方は「成長している証だから、大丈夫だよ！」と励ましてくださいました。しかし、1％は「嘘つく子に育ってしまって可哀想」という声でした。なので、改めて本音を話させていただきました。
直接、私が言葉を教えてあげることができないのは正直、とても悔しいです。でも、周りの力を借りて子どもは成長できています。私みたいに子どもを育てている聞こえないママさんの言葉遅れへの不安が少しでもなくなればいいなと思っています。
◆言葉は発音だけじゃない
――動画「耳が聞こえないママと聞こえる2歳の息子は言葉がなくても通じるか検証してみた」を見ると、える君がReinaさんの意図をすぐ察する場面が印象深いです。言葉がなくとも意思疎通する関係性が親子間にあるのですね。
Reina：特に2歳の頃は手話も覚え始めたばかりだったので、すべてわかるわけではありませんでした。でも、言葉より大事なものがあります。
えるが生まれた日からほぼ毎日一緒なので、彼は私がしていることをずっと見て覚えてくれた。言葉がなくても親子の絆は深まったのだと伝えるための動画でした。
私が言いたいのは、発音がすべてではないということ。「気持ちは言葉にしないと伝わらない」と言われますが、言葉は発音だけじゃない。手話、行動、雰囲気、仕草も言葉になるんです。
