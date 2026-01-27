1月26日、浜松市中央区に住む70代の男性から現金500万円をだまし取ろうとした疑いで、69歳の男とマレーシア国籍の26歳の男が現行犯逮捕されました。2人は「受け子」役を担っていたとみられます。

詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡県御前崎市白羽に住む無職の男（69）とマレーシア国籍で住所不詳の無職の男（26）です。警察の調べによりますと、2人は他の人物と共謀して、SNSを通じて知り合った浜松市中央区に住む70代の男性に、証券会社の社員をかたって外国為替や仮想通貨で投資した外貨を日本円に両替して払い戻すためには現金を預ける必要があるなどとうそをつき、26日昼頃、男性宅を訪れ現金500万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。

1月23日に一連のやり取りに不審を感じた男性が警察に相談し、警察は男性とともにだまされたふりをして、現金を受け取りに来た2人を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕しました。

警察は、男らが容疑を認めているかどうか、明らかにしていませんが、トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）の可能性も視野に入れ、余罪や共犯者の有無について慎重に捜査を進めています。