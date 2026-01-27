Philips TAB8510

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にサウンドバーが追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。

今回のセールには、Philips(フィリップス) のDolby Atmos対応5.1chサウンドバー「TAB8510」が登場。付属のサブウーファーと組み合わせることで、550Wの高出力で臨場感あふれる迫力のサウンドを体感できる。

また、OXSのDolby Atmos対応5.1.2chゲーミングサウンドバー「Thunder Pro」もお買い得になっている。「Thunder Pro」は3つのゲームモードを搭載しており、FPSモードに切り替えると、足音が強調され、相手を正確に捉えられる。RACモードでは、鮮やかなレーシングサウンドを楽しめる。MOBAモードでは、クリアなチームコミュニケーションとスキルサウンドを強調し、チームプレイを改善する。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Philips TAB8510

OXS Thunder Pro