笹生優花、吉田優利が米ツアー「ホンダLPGAタイランド」に推薦出場 日本勢10人がエントリー
米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」（2月19〜22日、タイ）に笹生優花と吉田優利がエントリーした。
【写真】ヘビを投げてご満悦の渋野日向子
同大会はかつて、宮里藍が優勝したこともあるなど日本勢にとっては馴染みのある大会。予選カットがない4日間大会で、出場人数が少ないホンダLPGAタイランドの推薦枠に名を連ねた。ほか日本勢は、山下美夢有、竹田麗央、畑岡奈紗、岩井明愛、千怜、勝みなみ、古江彩佳、馬場咲希がエントリー済だ。昨年米下部のエプソン・ツアーで優勝を挙げるなどポイントランキング5位で終え、米女子ツアーに昇格を果たした原英莉花、昨12月の「Qシリーズ」を突破した西村優菜、渋野日向子がリザーブとして控えている。
