Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にBenQのゲーミングプロジェクターが追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。

対象商品には、4K対応4LED光源を採用したハイエンドゲーミングプロジェクター「X3100i」と、4K対応レーザー短焦点プロジェクター「TK710STi」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

BenQ X3100i ハイエンドゲーミングプロジェクター 3300ANSIルーメン/4K解像度/低遅延/4LED光源/レンズシフト機能

本商品は、ゲーム向けの機能がアップグレードしたゲーミングプロジェクターのハイエンドモデル。Netflix対応のAndroid TV付属でゲーム以外の用途にも使用できる。4色のLEDを光源に採用し、映画向けのDCI-P3色域を100%カバーし3300ANSIルーメンの明るさで圧倒的な映像美を実現。20%の縦レンズシフトと1.3倍ズームにより、柔軟な設置が可能となっている。最速4.2msの応答速度で遅延を感じさせない極上のゲーム体験が楽しめる。

BenQ TK710STi 4K レーザー短焦点プロジェクター 3200ANSIルーメン/HDR10/低入力遅延/フルHD 240Hz対応

本商品は、映画とゲームを圧倒的な4K HDR画質で楽しめるレーザープロジェクター。短焦点モデルとなっており、わずか1.5mで100インチ投影が可能。3,200ルーメンの高輝度で明るい部屋でも鮮明な映像を実現し、低遅延＆HDRゲームモードで快適なプレイを楽しめる。

600,000:1の高コントラストで、暗部のディテールまで鮮明に投影。また、95% Rec.709の色域カバーにより、映画制作者の意図通りの色彩を再現する。1.3倍ズームと自動縦横回転台形補正で設置場所を選ばない。