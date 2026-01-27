カップヌードルシリーズ 12種×各1食 レギュラーサイズ 日清食品 カップ麺 詰め合わせアソート

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品に日清食品のカップ麺「カップヌードル」各種が追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。

対象商品には、レギュラーサイズの「カップヌードル チリトマトヌードル」や「カップヌードル 辛麺」、「カップヌードル カレー」をはじめ、高たんぱく&低糖質で塩分も控えめな「カップヌードルPRO」シリーズ、あっさり食べきりやすい「あっさりおいしいカップヌードル」シリーズなどがラインナップ。また、各シリーズのアソート商品も対象商品となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

