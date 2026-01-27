Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にエナジードリンク「レッドブル」が追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。

セール対象商品には「レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」のほか、「レッドブル エナジードリンク パープルエディション」、「レッドブル エナジードリンク シュガーフリー」、「レッドブル エナジードリンク グリーンエディション」、「レッドブル エナジードリンク ウィンターエディション」のそれぞれ250ml×24本がラインナップ。ほかにも、「レッドブル エナジードリンク 330ml×24本 アルミボトル」、「レッドブル エナジードリンク パープルエディション バラエティーパック 250ml×12本」もお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

レッドブル エナジードリンク 250ml×24本

レッドブル エナジードリンク ウィンターエディション 250ml×24本

レッドブル エナジードリンク パープルエディション バラエティーパック 250ml×12本