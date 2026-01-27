Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にシャオミのスマートウォッチが追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。

対象商品には、2.07インチ「Redmi Watch 5」と、1.96インチの「Redmi Watch 5 Lite」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

シャオミ スマートウォッチ「Redmi Watch 5 Lite」1.96インチ 有機ELディスプレイ 18日間バッテリー持続 GNSS内蔵 Bluetooth 通話対応 Alexa対応

1.96インチの鮮明な有機ELディスプレイを搭載したスマートウォッチ。受信機に依存しない5つの測位衛星に対応したGNSSチップは、スマートフォンがなくても手軽にワークアウトできる。標準使用モードで最大18日連続使用可能な470mAhバッテリーを搭載しており、アウトドアや旅行の際に頻繁な充電を必要としない。ヘビーユースモードでは最大12日、AOD（常時画面表示）モードでは最大7日間の連続使用が可能となっている。また、Bluetooth通話機能やデュアルマイクノイズキャンセリング機能、80cm指向性周音機能により、クリアで柔軟な通話を実現する。

150種類以上のワークアウトモードに対応。ランニングやウォーキング、サイクリングなどの基本的なモードに加え、様々なスポーツモードに対応している。また、5ATMの防水性能により、プールでの水泳にも適している。

シャオミ スマートウォッチ「Redmi Watch 5」2.07インチ 有機ELディスプレイ 24日間連続稼働 Bluetooth 通話対応 GPS内蔵 24時間ヘルスモニタリング

「Redmi Watch」史上最大の2.07インチベゼルレスディスプレイを搭載。最大1500nits（High Brightness Mode時）の輝度と60Hzのリフレッシュレート、324ppiのカラフルなディスプレイにより視認性が大きく改善されている。前モデルの最大20日間の連続使用から20％バッテリー持続時間が改善されており、3週間以上の連続使用が可能。

新たに自社開発された心拍数アルゴリズムとAFEチップにより、心拍数モニタリング性能が5.2％、睡眠トラッキング性能が10％向上している。さらに150種類以上のワークアウトモードに対応している。

Bluetoothでスマートフォンと接続することにより、リモートワークや運動の最中も手元で通話することができる。さらに通話品質の向上のために2つのマイクを搭載し、3m/sの風切り音ノイズリダクションや最大80cmの集音にも対応している。

GPSを搭載することでスマートフォンを携帯しなくてもランニング距離やルートのモニタリングが可能。さらに5ATMの防水性能により、ウォータースポーツでの使用もできる。

ラベンダーパープル

シルバーグレー

オブシディアンブラック