３月に行われるＷＢＣ日本代表で、オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３６）について２６日（日本時間２７日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が「菅野はＭＬＢで役割を見つけられるか？」という記事を掲載した。

同サイトは「ＮＰＢのレジェンドである菅野智之は、昨年初めてＭＬＢに挑戦し、オリオールズの一員として３６歳シーズンを投げた。彼は１５７イニングを投げて、防御率４・６４、被本塁打３３本でア・リーグ最多となり、奪三振率はわずか１５・７％だった」と日本人ルーキーとしては史上１０人目の１０勝（１０敗）を挙げた菅野について厳しい論調。「菅野は週末に（日本のテレビインタビューで）日本のＮＰＢに戻るのではなく、アメリカで投げ続けたいという意思を明確にした」と伝えた。

一方で明るい材料も報道。「昨年は欠点があったとはいえ、菅野は３０試合全てに先発登板することができ、与四球率も５・３％と安定していた。少なくとも、若手や経験の浅い先発ローテーションを抱える球団にとっては、イニングを食える先発５番手になれる可能性がある」とし、「市場にはバシットからジオリト、バーランダーまで多くの競争相手が残っているが、菅野は市場にいる他のベテラン投手たちよりも安い価格になるはずだ」と見通しを報じた。

このオフは移籍の動きが鈍く、先発投手ではＦＡの上位と目されていたバルデス（アストロズ）も去就が決まっていない状況だ。今月２３日（同２４日）にはブルージェイズからＦＡとなっている通算２２１勝右腕、シャーザーが米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」の電話取材に対し「特定の球団から声がかかれば、いつでも契約できる状態にある」と語ったというが、もし希望する球団からのオファーがない場合は開幕後まで決断せず、その球団の枠に空きが出るのを待つことも視野に入れていると伝えていた。３月には今季の所属先未定ながら１７年大会以来のＷＢＣに出場する菅野。１０月には３７歳となる経験豊富なベテランの動向にも注目が集まる。