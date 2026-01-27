２０１９年に一度解散したが、２５年１月に復活ライブを開いた女性３人組ボーカルユニット、Ｋａｌａｆｉｎａ（カラフィナ）。

今回、復活１周年のアニバーサリーライブ（音楽監督・武部聡志）では、美しさと力強さを兼ね備えた従来のハーモニーに、さらに磨きがかかっていた。

冒頭、Ｋｅｉｋｏ＝写真中央＝、Ｗａｋａｎａ＝同右＝、Ｈｉｋａｒｕ＝同左＝の３人がステージ上の階段で「ｒｉｎｇ ｙｏｕｒ ｂｅｌｌ」を歌い出すと、聖歌を思わせる尊い響きが会場を包みこむ。１曲目のコーラスワークを聴くだけでも、梶浦由記が手がけた楽曲と彼女たちの声質の高い親和性を実感する。

高音がＷａｋａｎａ、中音がＨｉｋａｒｕ、低音がＫｅｉｋｏという一定の役割分担はあるが、全員が主役にも、支える側にも回れる。どの組み合わせでもハーモニーは揺るぎない。グループ活動休止中も、それぞれが努力を続けていたことをうかがわせた。

前半のハイライトが「光の旋律」。ＭＣでＫｅｉｋｏが「以前は歌うので精いっぱいだった」と明かした難曲だが、アカペラから３人の呼吸はぴたりと合い、一筋のまっすぐな光を見るかのようだった。

後半の最初、「Ｍａｇｉａ」ではミステリアスな世界観を醸し出す。続く「ｒｅｄ ｍｏｏｎ」「ｏｂｂｌｉｇａｔｏ」も含めて、どこか別の時代や国に体ごと連れて行かれたようなトリップ感が味わえた。

後半はよりアップテンポのナンバーも披露し、「ｔｏ ｔｈｅ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ」では会場が総立ちに。最後はＮＨＫの番組「歴史秘話ヒストリア」のエンディングテーマだった２曲「ｆａｒ ｏｎ ｔｈｅ ｗａｔｅｒ」「ｉｎｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ」。悠久の時を連想させる２曲のハーモニーは実にしなやかで、３人は２０年近いグループの足跡を一歩一歩確かめつつ、歌っているように思えた。（宍戸将樹）

――１５日、東京・渋谷、ＮＨＫホール。