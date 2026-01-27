“断捨離”で夫婦喧嘩が勃発！モノが増える家でたまる妻の不満…仲良し家族に危機

“断捨離®”の提唱者・やましたひでこさんのアドバイスのもと、新たな人生に挑む家族の断捨離ドキュメント番組『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）。

1月27日（火）放送の同番組では、モノが増える家で「みんな自分ごとと思っていない」と不満がたまるママが登場する。

今回の依頼者は、神奈川県相模原市にある3LDKのマンションに夫と3人の娘と暮らす、みつえさん。

実はみつえさんは、以前母親が住む実家をやましたさんと断捨離。空間がよみがえって母親も元気を取り戻せた。今度は、みつえさん自身がスッキリしたいと断捨離を決意したという。

悩みは子どもたちや夫のモノ。量が多いと感じていて断捨離してほしいのだが、「言いにくい」とのこと。

高校生になった長女と夫は自分の部屋があるが、次女と三女は部屋がないため、リビングの棚に勉強道具を置いている。できれば次女の部屋も作り、リビングをみんなが集ってリラックスできる空間にしたいというのがみつえさんの願いだ。

部屋を一通り見て回ったやましたさんは、3つある部屋の割り当てを変えて、誰かの専用の部屋ではなく、「勉強部屋」「寝室」「夫婦の部屋」と用途で使い分けるようアドバイスする。

まずはモノを減らすべく、家族全員で各々の断捨離をスタート。すると、みつえさんのテリトリーである台所や食品棚から同じ食品がいくつも出てくる。みつえさんは、母親に負けないくらいモノを詰め込んでいたのだ。

リビングにあった次女と三女のモノも断捨離し、ひとまず私物がなくなったリビングはみんなの空間に。その後、「言いにくい」と言っていた断捨離を家族に促すみつえさんだが、モノを捨てられない夫と衝突してしまい…。