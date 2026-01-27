打つ手が次々に決まった会心トップ、試合後の笑顔がファンを虜にした。「大和証券Mリーグ2025-26」1月26日の第2試合は、選手兼監督のセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）が6万点超えの大トップを獲得。年間を通しても組まれることが珍しい女流卓で、圧倒的なパフォーマンスを見せた。

第1試合は竹内元太（最高位戦）が2着目にわずか100点及ばず3着。続く当試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）、茅森、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）の並びで開始した。茅森は東1局、逢川からレア役・小三元の満貫をロン。東2局は黒沢からリーチで再び満貫をアガり、大きくリードを広げた。

勢いは止まらない。東4局からは圧巻の4連続アガリ。2000点を3局連続でアガると、南3局にこの日のハイライトが訪れる。白をポンしてピンズの混一色へ進み、2筒をポンしてカン4筒待ちでテンパイ。その後、南が暗刻になると赤5筒を切り、待ちは3筒単騎へ。ここで黒沢のリーチ宣言牌となる3筒をロン。南・白・対々和・混一色の1万8000点が炸裂し、持ち点は6万点を突破した。

南4局は黒沢が3着確保の2000点をツモって終局。全9局中6回のアガリという、文句なしの内容だった。試合後のインタビューでは「楽しかったです！」と満面の笑み。「手は入ったんですけど、役牌と字牌がいい感じに来てくれて。高い手もできたし、流す手もできたし、本当に良かったです。一番良かったアガリは（南3局の）1万8000点」と、終始うれしそうに振り返った。

この日は、竹内が第1試合で連対していれば連投予定だったことも明かし、「良かったです、逆に！トップ取れたから言えます」と選手目線の本音も。監督としての視点では、「すごく落ちているところから上がって、また停滞して…という感じ」とチーム状況を分析。病気療養中の浅井堂岐（協会）の復帰についても、「そろそろタカキも戻ってくると思うので、ここからドンと上がっていくと思います」と前向きに語った。

頼もしさと可愛らしさを併せ持つ選手兼監督の快勝に、コメント欄は「さやか！さやか！さやか！」「はい、かわいい」「さや姉大好き」と大賑わい。笑顔と強さで締めくくった一戦は、チームの反撃の足音をはっきりと感じさせた。

1着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）6万4100点／＋84.1

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）2万9200点／▲9.2

3着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）6500点／▲33.5

4着 EARTH JETS・達川恵夢（協会）200点／▲59.8

【1月26日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋951.1（84/120）

2位 BEAST X ＋392.4（86/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋330.6（86/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋130.6（86/120）

5位 TEAM雷電 ＋114.2（86/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲34.9（84/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲132.9（86/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲337.3（84/120）

9位 EARTH JETS ▲633.0（86/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲780.8（88/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

