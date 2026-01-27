どれも見逃せなぁぁぁい！！（幸）【ファミマ】明日のおやつに♡「新作 & 定番スイーツ」

各コンビニでいちごスイーツが登場する時期。楽しみにしていたいちご好きも多いのでは？【ファミリーマート】でも、新作のいちごスイーツが発売されました。今回はそんな新作いちごスイーツと、一緒にカゴに入れたくなりそうな定番のスイーツをご紹介。ぜひ明日のおやつに選んでみて。

食感が楽しいピンクのモンブラン

@sujiemonさんが「食感が良い」と紹介するのが「いちごのモンブラン（メレンゲ入り）」\325（税込）。土台のいちごスポンジにメレンゲがのっており、食感のアクセントに。ホワイトチョコ入りのクリームやいちごホイップ、いちごソースも重ねられており「混ざり合って美味しい」のだとか。食感と味の変化で最後まで飽きずに食べられそうです。

いちごのもちもちロールケーキ

真っ白な生地にピンクのクリームといちごソースが映えるこちらは「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」\380（税込）。あらかじめカットされているので、シェアもしやすそうです。@sujiemonさんは「いちご & みるくの最強コンビ」「もっちり & ふんわり食感が最高」と絶賛。1切れが小ぶりなのでパクパク食べ進められるかも。

クリームたっぷりが嬉しい王道スイーツ

手軽にスイーツを楽しみたいときは「たっぷりクリームのダブルシュー」\192（税込）がおすすめ。シュー皮の中は、@sujiemonさんによると「とろけるミルクホイップ」と「コクと濃厚な甘さのカスタードクリーム」が入った、クリームたっぷりのボリュームが嬉しい一品。デザートはもちろん、ちょっとした差し入れにもぴったりです。

年間売上ランキング1位のフィナンシェ

ファミマのプライベートブランドの焼き菓子カテゴリで、年間売上ランキング1位となった「こだわりのフィナンシェ」\150（税込）。こんがりと焼き色のついたビジュアルがたまりません。@mame48goさんによると「外側はほんのりさっくり、中はしっとりとした心地よい食感」とのこと。フランス産発酵バターを使用するなど、材料にもこだわりを感じられます。「想像以上においしい」とのことなので、ぜひ試してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A