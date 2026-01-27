明日の『ばけばけ』“錦織”吉沢亮、“ヘブン”トミー・バストウにある決意を伝えにやってくる
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「ナント、イウカ。」（第83回）が1月28日に放送される。
【写真】サプライズ成功を喜ぶトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第83回あらすじ
サワ（円井わん）が試験勉強に燃えていると知り、サプライズの成功に浮かれるトキ。その様子にヘブンも安心する。そこに錦織（吉沢亮）がヘブンに相談にやってくる。校長になる決意を告げる錦織の背中をヘブンは押す。
その頃、サワと庄田（濱正悟）は2人で試験勉強に取り組む。昼時となり、サワは庄田と2人っきりでお昼を食べに行くことになる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】サプライズ成功を喜ぶトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
サワ（円井わん）が試験勉強に燃えていると知り、サプライズの成功に浮かれるトキ。その様子にヘブンも安心する。そこに錦織（吉沢亮）がヘブンに相談にやってくる。校長になる決意を告げる錦織の背中をヘブンは押す。
その頃、サワと庄田（濱正悟）は2人で試験勉強に取り組む。昼時となり、サワは庄田と2人っきりでお昼を食べに行くことになる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」