¡Ú´ÚÎ®¡ÛBOYNEXTDOOR¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¡¡Íè·î¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥Õ¥§¥¹»²²Ã
BOYNEXTDOOR¤¬¡¢2·î4Æü¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£26Æü¡¢¸ø¼°YouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢Íè·î4Æü¸á¸å6»þ¤Ë¡ÖBOYNEXTDOOR TOUR¡ØKNOCK ON Vol¡¥1¡ÙFINAL¡ÝLIVE¡×È¯É½¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÉñÂæ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJTBC¤Ï27Æü¡Ö6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤ÈÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®µ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Âç¤¤Ê¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
BOYNEXTDOOR¤Ï¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£10Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂè40²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½àÈ÷Ãæ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯É½¤â¶á¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àWeverse¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤âÍ½¹ð¤·¤¿¡£
Íè·î14¡Á15Æü¤Ë¤ÏÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖBEAT AX¡×¤Ë2ÆüÏ¢Â³¤Ç¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¡£3·î7Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTBS¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª½Õ¤ÎÂç´¶¼Õº×2026¡×ÉñÂæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆ±13Æü¤ËÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2026¹âÍººù¥·¡¼¥º¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£4·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢½é¤Î´§¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖBOYNEXTDOOR¡¡¥È¥â¥À¥Á¥Ù¡¼¥¹¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£