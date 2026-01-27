貝塚線に7050形を導入

西日本鉄道は2026年1月23日、貝塚線のダイヤ改正について発表しました。貝塚線のダイヤ改正は2007年4月以来、19年ぶりとなります。実施日は3月14日（土）です。

【19年ぶりの復活】これが香椎花園前駅「2番のりば」です（画像）

今回のダイヤ改正では、平日朝ラッシュ時間帯（7時30分〜8時30分）の混雑緩和を図るため、特に混雑する香椎花園前〜貝塚間で2本増便されます。一方、西鉄新宮〜香椎花園前間では1本減便となります。

増便に伴い、香椎花園前駅では、平日朝ラッシュ時間帯に始発・終着の列車が発着する2番のりばが設置されます。もともとあったのりばですが、西鉄新宮〜津屋崎間が廃止となった2007年4月のダイヤ改正で1番のりばのみを使用することとなり、線路と架線を残してホームは撤去されていました。

新たな2番のりばの供用開始は3月16日（月）からとなりますが、1番のりばとは改札口が異なります。

また、貝塚線向け車両が増備されます。運用中の600形（8編成16両）の老朽化に伴い、天神大牟田線で運用中の7050形（9編成18両）が2027年度までに導入されます。貝塚線での7050形の運用開始は2月下旬を予定しています。

西鉄貝塚線は2024年度、混雑率が全国2位となる164％とされるなど朝ラッシュ時の混雑が顕在化しています。ダイヤ改正にて輸送力増強が図られる見込みです。