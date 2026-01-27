北京、今後5年間でAIなど1兆元規模の産業クラスターを構築へ―中国

北京市は今後5年間、新興の中核産業クラスターの拡大を進める。AI、グリーン先進エネルギー、低炭素・環境保護産業の規模拡大を推進し、新たな1兆元（約22兆5000億円）規模の産業クラスターとして育成する方針だ。中国新聞社が伝えた。

北京市第16期人民代表大会第4回会議が25日に開幕した。同日、北京の今後5年間の発展目標を定めた「北京市国民経済・社会発展第15次五カ年計画（2026-30年）要綱案」が大会に付議され、審議に入った。

過去5年間、北京では科学技術イノベーションのけん引的役割が一層顕著となり、次世代情報技術、科学技術サービス、医薬・ヘルスケアの三つの1兆元規模産業クラスターと、スマート製造など七つの1000億元（約2兆2500億円）規模産業クラスターが育成・形成され、経済発展の内生的動力がより強化された。

北京は新興の基幹産業クラスターの拡大を進める。「要綱案」によると、今後5年間でAIネイティブ企業の育成を急ぎ、全く新しいビジネスモデルを模索するとともに、高性能な汎用AIエージェントを構築する。さらに、次世代スマート端末やスマート製造設備のAI化レベルを引き上げ、30年までにAIエージェントや次世代スマート端末などの応用普及率を90％以上とする目標を掲げた。

また、エネルギーレベルの高度化を担う産業クラスターの強化も進める。「要綱案」は、今後5年間で集積回路、ロボット・スマート製造、インテリジェント・コネクテッドカー、航空宇宙技術、新材料、新型安全・緊急時対応などの産業発展を急ぎ、重要技術で先行し、規模の優位性が顕著な産業クラスターを形成することを明確にした。

さらに、「要綱案」は、今後5年間で国際的影響力を持つ航空宇宙産業集積区を構築し、商業宇宙や宇宙情報などの産業クラスターを拡大する方針を打ち出した。国家の衛星コンステレーション構築に寄与・連携し、衛星・ロケットの開発、地上端末、応用・運営サービスまでを含む全産業チェーンの発展を推進する。また、低空安全産業を積極的に発展させ、北斗時空間情報の大規模応用とサービス・イノベーションの推進を提案した。（提供/人民網日本語版・編集/YF）