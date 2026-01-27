「推しカプです」有名YouTuberの彼女、イチャイチャショットに反響！ 「オシャレやし可愛いしいいカップル」
YouTuberコンビ「夜のひと笑い」のこうさんの彼女であるピンちゃんは1月25日、自身のInstagramを更新。こうさんとのツーショットを公開しました。
【写真】“こうぴん”カップルのイチャイチャショット
コメントでは「めちゃくちゃ可愛いです！！癒されてます」「こうぴん推しカプです」「ぴんちゃん肌白いの羨ましい！！」「見てるだけで幸せになれる」「オシャレやし可愛いしいいカップル」「ラブラブ写真共有ありがとうございます!!!!!!!!!!」と、絶賛の声が寄せられました。
「見てるだけで幸せになれる」ピンちゃんは「自然が大好きなこうくん 一緒に上高地へ行った時の写真」とつづり、8枚の写真を投稿。こうさんとのデートショットです。笑顔を見せたツーショットや、それぞれのソロショットなどがあります。8枚目では、ピンちゃんが片手でハートマークを作り、こうさんの顔に当てています。仲むつまじい様子がほほ笑ましいです。
「ピンちゃんとより戻しました」こうさんは、23日に自身のInstagramで「動画見ていただいた方はわかると思いますがピンちゃんとより戻しました」と報告。「俺の好きな写真を数枚貼っておきます。異次元に可愛いです」と、ラブラブな様子です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)