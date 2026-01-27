新たな「Z」が登場

カワサキは、海外で発表された新型モデル「Z500」を2026年春頃に国内へ導入するための準備を開始したと発表しました。

このモデルは、「Zシリーズ」に共通するデザインフィロソフィー「Sugomi」を取り入れた、注目を集めるストリートファイターモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「Z500」です！ 画像で見る（30枚以上）

そのアグレッシブなスタイリングは、低く構えた姿勢と跳ね上がったテールセクションによって、一目でカワサキのスーパーネイキッドとわかるシルエットを形成しています。特に、新設計のトリプルヘッドライトユニットを包み込むシャープなフロントカウルが、Z500の強烈な「顔」を創り出しています。

心臓部には、新開発された451ccの水冷並列2気筒エンジンを搭載しています。このエンジンは、スロットルを開けるだけで滑らかかつ力強い加速を生み出し、特に低回転から中回転域にかけての豊富なパワーが軽快な加速感をもたらします。

高回転域でも十分なパワーを発揮するため、高速走行も容易にこなすことが可能です。回転域の全体でバランスの取れた出力特性は、日常的な街乗りから高速道路での走行まで、様々なライディングシーンに対応します。

また、カワサキ独自のアシスト＆スリッパークラッチが装備されており、クラッチ操作が軽くなることでライダーの負担を軽減します。同時に、急なシフトダウン時に起こりがちなリアタイヤのホッピングやスキップを抑制し、安定したスポーツ走行を支援します。

フレームには、カワサキの最高峰モデル「Ninja H2」と同様の設計思想を持つ軽量なトレリスフレームが採用されました。カワサキの先進的な動的剛性解析技術によって、軽量化と最適な剛性が両立されています。

エンジンを剛性メンバーとして活用するこのフレーム設計は、車両全体の軽量化に大きく貢献しており、推定乾燥重量は154kgに抑えられています。

シャーシは、スーパースポーツスタイルのショートホイールベースとロングスイングアームの設計、そして最適化されたトレール設定により、軽快で自然なハンドリングを実現しています。軽量な車体と相まって、駐車時などの取り回しも容易です。

ブレーキシステムには、「Z1000」と同等サイズである直径310mmのセミフローティング式フロントディスクを装備し、確かな制動力を確保。ABSも搭載されており、走行時の安心感を高めています。

ライダーの快適性にも配慮されており、幅広い体格のライダーに対応するリラックスしたライディングポジションが特徴です。比較的直立した姿勢とワイドなハンドルバーにより、ライダーはマシンをアクティブにコントロールでき、ダイナミックなスポーツ走行を楽しむことができます。

シート高は785mmですが、シートやエンジン後部がスリムに設計されているため、良好な足つき性を実現しています。

メーターにはスマートフォン連携機能が搭載されます。標準モデルはフルLCD、上級仕様のSEモデルには高精細なフルカラーTFTディスプレイが採用されます。TFTディスプレイは背景色を黒または白から選択でき、周囲の明るさに応じて輝度が自動で調整されるため、高い視認性を誇ります。専用アプリを介してマシンと接続することで、着信通知の表示や走行記録の管理などが可能です。

カラーリングは、Z500が「メタリックマットグラフェンステールグレー／メタリックフラットスパークブラック」、「キャンディーライムグリーン／メタリックカーボングレー」、「エボニー／メタリックカーボングレー」の3色、SEが「エボニー／メタリックカーボングレー」、「パールブリザードホワイト／エボニー」が用意されています。

なお、欧州においては、アクセサリーを装備したエディションとして、「パフォーマンス アクラポビッチ」、「パフォーマンス レムス」、「スポーツ」がラインナップされています。

また、国内における販売価格は未発表となっています。