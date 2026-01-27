この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系OL YouTuberのネコさや氏が、「【失敗談】GMOとくとくBBキャッシュバック、知らないと大損する7つの罠…」と題した動画を公開。自身も過去にキャッシュバックで損をした経験を持つ同氏が、GMOとくとくBBの各種サービスに潜む注意点を解説した。



動画で語られる「7つの罠」の中でも、特に重要なのが「申し込み先によってキャッシュバックの金額が違う」という点だ。ネコさや氏によれば、GMOとくとくBBには通常の公式サイトとは別に、より高額なキャッシュバックが設定された「限定サイト」が存在するという。例えば「とくとくBB光」では、通常サイトの最大42,000円に対し、限定サイトでは最大70,000円と、2万円以上の差が生じるケースもある。この最大額を受け取るには、特定の限定リンクを経由し、優待コードを入力する必要があると同氏は説明する。



さらに、他社からの乗り換え時に発生する違約金を補填する特典についても、対象となるサービスが分かりにくいという問題点を指摘。GMOとくとくBBがプロバイダとして提供している「ドコモ光」や「auひかり」でも、請求書の発行元によって対象かどうかが分かれる。ネコさや氏は、「請求明細をどこが発行しているか」が見分けるポイントだと解説した。



このほかにも、オプションの無料期間や契約開始日の考え方、アップグレード特典の注意点など、見落としがちな罠が複数存在する。ネコさや氏は、「キャッシュバックは金額が大きい分、仕組みをよく知らないと損をする可能性がある」と述べ、高額な特典を確実に受け取るためには、事前の情報収集と手続きの正確な理解が不可欠であると結論付けた。