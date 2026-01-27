東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値183.17 高値184.12 安値181.79
186.59 ハイブレイク
185.36 抵抗2
184.26 抵抗1
183.03 ピボット
181.93 支持1
180.70 支持2
179.60 ローブレイク
ポンド円
終値210.92 高値212.10 安値209.62
214.62 ハイブレイク
213.36 抵抗2
212.14 抵抗1
210.88 ピボット
209.66 支持1
208.40 支持2
207.18 ローブレイク
スイス円
終値198.47 高値200.11 安値197.27
202.80 ハイブレイク
201.46 抵抗2
199.96 抵抗1
198.62 ピボット
197.12 支持1
195.78 支持2
194.28 ローブレイク
豪ドル円
終値106.65 高値107.64 安値106.08
109.06 ハイブレイク
108.35 抵抗2
107.50 抵抗1
106.79 ピボット
105.94 支持1
105.23 支持2
104.38 ローブレイク
NZドル円
終値92.11 高値92.56 安値91.52
93.65 ハイブレイク
93.10 抵抗2
92.61 抵抗1
92.06 ピボット
91.57 支持1
91.02 支持2
90.53 ローブレイク
カナダドル円
終値112.49 高値113.39 安値112.06
114.56 ハイブレイク
113.98 抵抗2
113.23 抵抗1
112.65 ピボット
111.90 支持1
111.32 支持2
110.57 ローブレイク
