東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6917　高値0.6941　安値0.6892

0.6990　ハイブレイク
0.6966　抵抗2
0.6941　抵抗1
0.6917　ピボット
0.6892　支持1
0.6868　支持2
0.6843　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5974　高値0.5999　安値0.5926

0.6080　ハイブレイク
0.6039　抵抗2
0.6007　抵抗1
0.5966　ピボット
0.5934　支持1
0.5893　支持2
0.5861　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3707　高値1.3725　安値1.3672

1.3784　ハイブレイク
1.3754　抵抗2
1.3731　抵抗1
1.3701　ピボット
1.3678　支持1
1.3648　支持2
1.3625　ローブレイク