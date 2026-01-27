東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6917 高値0.6941 安値0.6892
0.6990 ハイブレイク
0.6966 抵抗2
0.6941 抵抗1
0.6917 ピボット
0.6892 支持1
0.6868 支持2
0.6843 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5974 高値0.5999 安値0.5926
0.6080 ハイブレイク
0.6039 抵抗2
0.6007 抵抗1
0.5966 ピボット
0.5934 支持1
0.5893 支持2
0.5861 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3707 高値1.3725 安値1.3672
1.3784 ハイブレイク
1.3754 抵抗2
1.3731 抵抗1
1.3701 ピボット
1.3678 支持1
1.3648 支持2
1.3625 ローブレイク
