ツッコミ剣持さん不在!?「にじさんじ」番外編35が無料公開。でびさまとチャイカさんのボケ合戦
【番外編35】 1月24日 無料公開
週刊コロコロコミック「にじさんじ」番外編35を読む
【拡大画像へ】
小学館は1月24日、ベラボウ氏（マンガ）とANYCOLOR（原作）によるマンガ「にじさんじ」番外編35を週刊コロコロコミックにて公開した。
番外編35は芸術回！と見せかけて、冒頭で剣持さんが退場。ツッコミ不在の中、でびでびでびるさんと花畑チャイカさんは芸術と引っかかっているようなそうでないようなボケを繰り広げていく。
なお、現在週刊コロコロコミックでは狂乱メロコさんが登場する第30話前・後編などの無料公開も行なわれているほか、30ptにて第31話前編の有料公開も行なわれている。
週刊コロコロコミック「にじさんじ」のページ
／- 週刊コロコロコミック【公式】 (@CorocoroWeekly) January 24, 2026
🌈🕒『にじさんじ』④巻 大好評発売中！！
＼
今週は、『でびでび・でびるの侵略！』をお届け！
もしこの漫画が、without剣持だったら…
その結末はみなさんの目でお確かめください🌏
感想はぜひ #けんチャイ で教えてね！https://t.co/OFPmC2vENt
（C）A/N （C）ベラボウ／小学館