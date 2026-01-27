【番外編35】 1月24日 無料公開

小学館は1月24日、ベラボウ氏（マンガ）とANYCOLOR（原作）によるマンガ「にじさんじ」番外編35を週刊コロコロコミックにて公開した。

番外編35は芸術回！と見せかけて、冒頭で剣持さんが退場。ツッコミ不在の中、でびでびでびるさんと花畑チャイカさんは芸術と引っかかっているようなそうでないようなボケを繰り広げていく。

なお、現在週刊コロコロコミックでは狂乱メロコさんが登場する第30話前・後編などの無料公開も行なわれているほか、30ptにて第31話前編の有料公開も行なわれている。

（C）A/N （C）ベラボウ／小学館