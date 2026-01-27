２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３１３ドル高 ナスダックは４日続伸 ２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３１３ドル高 ナスダックは４日続伸

２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３１３．６９ドル高の４万９４１２．４０ドルと反発した。決算発表を控える銘柄の一角にポジション調整目的の買いが入った。米国によるカナダへの関税方針が伝わったことは、株価指数の上値を圧迫する要因となった。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やマクドナルド＜MCD＞、キャタピラー＜CAT＞が堅調。オラクル＜ORCL＞やゲームストップ＜GME＞が買われ、バンク・オブ・ハワイ＜BOH＞が大幅高となった。一方、スリーエム＜MMM＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が冴えない展開。コアシビック＜CXW＞とゲオ・グループ＜GEO＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は１００．１１ポイント高の２万３６０１．３５と４日続伸。アップル＜AAPL＞やアルファベット＜GOOG＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞が値を上げ、シスコ・システムズ＜CSCO＞とクラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞が頑強。コアウィーブ＜CRWV＞が株価水準を大きく切り上げ、ズーム・コミュニケーションズ＜ZM＞やＵＳＡレア・アース＜USAR＞、サレプタ・セラピューティックス＜SRPT＞が急伸した。半面、テスラ＜TSLA＞やエヌビディア＜NVDA＞が軟調。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やイレースカ＜ERAS＞が下値を探り、レボリューション・メディシンズ＜RVMD＞が大幅安となった。



