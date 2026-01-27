２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．６３ドル（－０．４４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０８２．５ドル（＋１０２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝１１５０８．０セント（＋１４１５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２２．５０セント（－７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．２５セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６１．７５セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
３１５．１１（＋２．８７）
出所：MINKABU PRESS
