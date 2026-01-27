『アストリッドとラファエル』主演サラ・モーテンセンがシーズン6の見どころを語る
世界的な人気を誇るフランス発の大ヒットミステリードラマ『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』の最新シーズン6（字幕版）が、ミステリードラマ専門チャンネル「ミステリーチャンネル」にて2月23日午後4時から全8話一挙放送される。
【画像】最新シーズン6（全8話）の場面写真を一挙公開
本作は2019年にフランスで放送がスタート。犯罪資料局で働く論理派のアストリッドと、直感と行動力で突き進む警視ラファエルという、正反対の性格を持つ2人の女性が、お互いに足りないものを補い合いながら難事件に挑んでいくミステリードラマだ。日本では2021年にミステリーチャンネルで初放送され、NHKでも放送された。論理と直感、そして深まっていく友情を描いた物語は、国や世代、性別を超えて支持を獲得している。
シーズン5のラストでは、アストリッドとテツオの結婚式でラファエルが毒殺されそうになるという、衝撃的なクリフハンガーで幕を閉じた。最新シーズンでは、この出来事が2人の関係にどのような変化をもたらすのかが大きな見どころとなる。
このたび、アストリッド役で主演するサラ・モーテンセンのオフィシャルインタビューが公開された。
■ ラファエルの“危機”がもたらす関係性の変化とアストリッドの成長
――シーズン5のラストは衝撃的でした。この出来事は、アストリッドとラファエルの関係にどのような影響を与えますか？
【サラ・モーテンセン】シーズン６のネタバレをせずにその質問に答えるのは難しいですね。ラファエルが生きていることはわかっていても、この一件が身体的、そして精神的に与える影響は彼女にとって大きな試練になります。シーズンを経るごとに2人は絆を深めてきましたが、ラファエルが今までのように捜査ができず弱ってしまうことで、アストリッドが捜査を引っ張る役割を担うことになります。
――シーズン6では、アストリッドの個人的な成長や人間関係において、どのような変化が見られますか？
【サラ】この一件でアストリッドの“拠り所”が少し変わりますが、アストリッドはいつも犯罪資料局の“特別な部屋”で事件を解決するので、ラファエルがいないことはそれほど問題ではありません。彼女はよく“私はできる、適任者だもの”と言っていますよね。ニコラ・ペラン警部と組んで仕事をする機会が増えますが、アストリッドは彼と知り合って何年も経つので見知らぬ他人というわけではありません。彼の存在にはもう慣れています。テツオとの関係については、シーズン6の大きな見どころになるのでここでは何も言えないわ！本編を楽しみにしてください！
――今回のシーズンでは、非常にユニークなテーマの事件が扱われます。これまでさまざまな事件を解決してきましたが、特に興味深かった、あるいは役作りが難しかったテーマ（エピソード）はありますか？
【サラ】どのエピソードも興味深いので、俳優としてその質問に答えるのはとても難しいですね。撮影現場で困難を感じたのは、エピソードの世界観やテーマというより、ロケ地です。例えば、データセンターは騒音がひどかったのでクルー全員が耳栓をしなければなりませんでした。撮影する環境や共演者とのやり取りの中で演じ方に工夫が必要な場面もありましたね。そういったことが俳優の私たちにとっての困難でした。例えば今シーズンは、バーチャルリアリティを描いた最終回がとりわけ大変で、現実世界のシーンと仮想現実のシーン、その両方が画面上で違和感なく、きちんとリアルに感じられるようにするのに苦労しました。
■ 世界的ヒット、そして日本のファンへ
――本作は他国でもリメイクされるほど、世界中で大ヒットしています。これについて、どのように感じていますか？
【サラ】『ペイシェンスとビー ヨーク警察文書係の事件録」というタイトルで、イギリスでリメイクされています。とても光栄ですし、本当にうれしいです。
――サラさんご自身は、お好きなミステリー作家・小説・ドラマなどはありますか？
【サラ】好きな作品はベネディクト・カンバーバッチ主演の『SHERLOCK/シャーロック』や、スウェーデンとデンマーク合作の『THE BRIDGE/ブリッジ』。『女刑事マーチェラ』も好きですね。ミステリー作家ならジェイムズ・エルロイとヘニング・マンケルです。
――日本のファンへのメッセージをお願いします。
【サラ】日本のファンのみなさんの熱心さと優しさ、温かさ、そして揺るぎないサポートに心から感謝しています!!
なお、シーズン6第1話を日本最速で視聴できる試写会の開催も決定。抽選で100人を無料招待する。応募条件はミステリーチャンネル倶楽部会員（登録無料）で、2月3日まで応募受付中。詳細はミステリーチャンネル公式サイトで確認できる。
【画像】最新シーズン6（全8話）の場面写真を一挙公開
本作は2019年にフランスで放送がスタート。犯罪資料局で働く論理派のアストリッドと、直感と行動力で突き進む警視ラファエルという、正反対の性格を持つ2人の女性が、お互いに足りないものを補い合いながら難事件に挑んでいくミステリードラマだ。日本では2021年にミステリーチャンネルで初放送され、NHKでも放送された。論理と直感、そして深まっていく友情を描いた物語は、国や世代、性別を超えて支持を獲得している。
このたび、アストリッド役で主演するサラ・モーテンセンのオフィシャルインタビューが公開された。
■ ラファエルの“危機”がもたらす関係性の変化とアストリッドの成長
――シーズン5のラストは衝撃的でした。この出来事は、アストリッドとラファエルの関係にどのような影響を与えますか？
【サラ・モーテンセン】シーズン６のネタバレをせずにその質問に答えるのは難しいですね。ラファエルが生きていることはわかっていても、この一件が身体的、そして精神的に与える影響は彼女にとって大きな試練になります。シーズンを経るごとに2人は絆を深めてきましたが、ラファエルが今までのように捜査ができず弱ってしまうことで、アストリッドが捜査を引っ張る役割を担うことになります。
――シーズン6では、アストリッドの個人的な成長や人間関係において、どのような変化が見られますか？
【サラ】この一件でアストリッドの“拠り所”が少し変わりますが、アストリッドはいつも犯罪資料局の“特別な部屋”で事件を解決するので、ラファエルがいないことはそれほど問題ではありません。彼女はよく“私はできる、適任者だもの”と言っていますよね。ニコラ・ペラン警部と組んで仕事をする機会が増えますが、アストリッドは彼と知り合って何年も経つので見知らぬ他人というわけではありません。彼の存在にはもう慣れています。テツオとの関係については、シーズン6の大きな見どころになるのでここでは何も言えないわ！本編を楽しみにしてください！
――今回のシーズンでは、非常にユニークなテーマの事件が扱われます。これまでさまざまな事件を解決してきましたが、特に興味深かった、あるいは役作りが難しかったテーマ（エピソード）はありますか？
【サラ】どのエピソードも興味深いので、俳優としてその質問に答えるのはとても難しいですね。撮影現場で困難を感じたのは、エピソードの世界観やテーマというより、ロケ地です。例えば、データセンターは騒音がひどかったのでクルー全員が耳栓をしなければなりませんでした。撮影する環境や共演者とのやり取りの中で演じ方に工夫が必要な場面もありましたね。そういったことが俳優の私たちにとっての困難でした。例えば今シーズンは、バーチャルリアリティを描いた最終回がとりわけ大変で、現実世界のシーンと仮想現実のシーン、その両方が画面上で違和感なく、きちんとリアルに感じられるようにするのに苦労しました。
■ 世界的ヒット、そして日本のファンへ
――本作は他国でもリメイクされるほど、世界中で大ヒットしています。これについて、どのように感じていますか？
【サラ】『ペイシェンスとビー ヨーク警察文書係の事件録」というタイトルで、イギリスでリメイクされています。とても光栄ですし、本当にうれしいです。
――サラさんご自身は、お好きなミステリー作家・小説・ドラマなどはありますか？
【サラ】好きな作品はベネディクト・カンバーバッチ主演の『SHERLOCK/シャーロック』や、スウェーデンとデンマーク合作の『THE BRIDGE/ブリッジ』。『女刑事マーチェラ』も好きですね。ミステリー作家ならジェイムズ・エルロイとヘニング・マンケルです。
――日本のファンへのメッセージをお願いします。
【サラ】日本のファンのみなさんの熱心さと優しさ、温かさ、そして揺るぎないサポートに心から感謝しています!!
なお、シーズン6第1話を日本最速で視聴できる試写会の開催も決定。抽選で100人を無料招待する。応募条件はミステリーチャンネル倶楽部会員（登録無料）で、2月3日まで応募受付中。詳細はミステリーチャンネル公式サイトで確認できる。