冬に行きたい「熊本県の穴場秘境」ランキング！ 2位「菊池渓谷」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡る空気の中、騒がしい日常から離れた秘境で、心の中をまっさらにして自分自身を見つめ直してみませんか。今回は透明感あふれる景色の中にも気品が漂う、冬におすすめのスポットをピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「熊本県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
※冬期は係員が不在となるため、散策には十分ご注意ください
回答者からは「冬は落葉で渓谷全体が見通しやすくなり、苔や水の流れが際立つ。空気が澄んでいて、冬ならではの静寂感を楽しめる。雪が少し積もると幻想的な景色に」（20代男性／福井県）、「1月になると渓谷全体が霧氷で覆われ幻想的な風景を楽しめるから」（40代女性／兵庫県）、「近くに温泉があるらしく、菊池渓谷へ行った後はゆっくり温泉につかりたい」（50代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※鍋ヶ滝公園への入園は、WEBからの事前予約制となっています。
回答者からは「滝の裏側に回れるのが特別感があって、冬なら人も少なめでゆっくり見られそうだからです。水がカーテンみたいに落ちる景色がきれいで、寒い季節のしっとりした空気と相性が良さそうです」（20代女性／東京都）、「CMのロケ地ということもあり、実際に見に行きたいとおもったから」（20代女性／福岡県）、「滝の裏側や岩肌にできる氷柱が幻想的な光景を見せてくれるから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：菊池渓谷／45票2位は「菊池渓谷」でした。阿蘇外輪山の伏流水が流れる「日本名水百選」の地です。冬は木々が「霧氷」をまとい、白銀の世界と清流が神秘的なコントラストを描きます。静寂に包まれる冬こそ、秘境の美しさを存分に味わえる名所です。
1位：鍋ヶ滝／51票1位に輝いたのは、小国町にある「鍋ヶ滝」でした。滝の裏側に入れる「裏見の滝」として有名ですが、冬は周囲の岩肌や木々が雪化粧をほどこし、カーテンのように落ちる水の白さがより際立ちます。冬の柔らかな光が差し込む光景は、時間を忘れて見入ってしまうほどの気品に満ちています。
