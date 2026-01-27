タレントの村重杏奈（27）が27日までに自身のインスタグラムを更新。“へそ出し”セットアップコーデを投稿した。

自身のインスタグラムで「皆さんは自分でもびっくりするくらいマヌケな声出た事ありますか？」とつづり始めた。

「海外ならではなザ！クッキー！！をゲットしたので食べるの楽しみにしてたんです。早く食べたすぎて箱もボロボロになるくらいの勢いで開けたんです。出てきたの素材。めちゃくちゃ素材。もうめちゃくちゃにマヌケな声でました。この素材をそのまま食べてやろうかなとか考えたりしたんですけど大人としてやめておきました(当たり前)作り方も英語表記でどうしろと、、、？そういえば、ホットケーキミックスとかの横にあったなーとかチョコペンとかボウルとかも置かれてたなーとか、じゃあこのクッキーが素材なのも分かるなー。はあクッキー、、、食べたい」と海外での失敗エピソードとともに、“へそ出し”ストライプのセットアップコーデを投稿した。

ネットでは「全部がかわいすぎる」「超絶最高」「カッコいい系だね」「素敵です」などの声が上がった。