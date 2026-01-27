旅行中に新幹線の車内でパソコン作業をしていたら、隣の人に「タイピング音が気になる」と言われました。車内での仕事はマナー違反なのでしょうか？

車内での仕事はNGではないが注意が必要

新幹線の普通車指定席で、パソコンを使うこと自体が一律で禁止されているわけではありません。実際、ビジネス利用を想定した車両・サービスも用意されています。

たとえばJR東日本の「TRAIN DESK」は、仕事・勉強などをする人向けの優先車両で、最低限の作業音（キーボード操作音や会話など）について「お客さま同士ご配慮いただいたうえで」利用するよう案内しています。つまり作業は想定内。ただし配慮は必須という立て付けです。

一方で、通常の車両は「休みたい人」「寝たい人」「静かに読書したい人」も混ざります。新幹線は在来線より走行音が抑えられているぶん、相対的に小さな音が目立ちやすく、タイピング音をストレスに感じる方もいます。ルールで線引きしにくいからこそ、マナーの衝突が起きやすいポイントです。



「タイピング音が気になる」と言われたら

隣の人から直接言われたときは、まず「すみません、気をつけます」と一言返すのが一番スムーズです。ここで反射的に正論（「禁止じゃないですよね？」）すると、トラブルになってしまいます。正しさより“その場の快適さ”を優先した方が結果的に楽になります。

またキーを優しくタッチする、机（テーブル）をなるべく揺らさないようにする、袖口のボタンや腕時計がテーブルに当たる音を減らす。

このようなちょっとした工夫だけでも「カチャカチャ感」がかなり落ちます。ノートPCの下に薄いハンカチやマウスパッドを敷くと、振動音がやわらぐこともあります。タッチパッド中心に切り替えるのも手です。

また、オンライン会議や通話は通常車両では避けた方が安全です。JR東日本のTRAIN DESKの案内でも、「本車両以外の車内では…座席での通話はご遠慮ください」と明記されています。作業はOKでも「声」は別物、と覚えておくとよいです。どうしても急ぎの通話が必要なら、デッキへ移動するのが無難です。



有料の仕事向け車両・ブースもあり

JR東日本の「TRAIN DESK」は、普通車指定席の料金の範囲で利用でき、追加料金はかからないと案内されています。つまり「同じ指定席料金で、作業する人が集まりやすい車両を選べる」タイプです。作業する側も、静かに過ごしたい側も住み分けしやすいので、結果的にトラブル回避のコスパが良い選択になりやすいでしょう。

またJR東海の「S Work車両」も、エクスプレス予約などで普通車指定席を予約する場合と同額で利用できる、と案内されています。こちらも基本は“追加料金なし”で、通話やWeb会議も配慮のうえで座席で利用できるため、通常車両で我慢して隣に気を使い続けるより、最初からS Workに寄せた方が精神的コストも下がります。

「追加料金が発生する」席は2つあり、1つ目は「S WorkPシート」で、普通車指定席の料金に2000円を上乗せになります。テーブルの使い勝手などが仕事寄りになるので、集中したいときに向いています。

2つ目が、JR東海の「ビジネスブース」です。こちらは個室型のスペースを有料で使える仕組みで、料金は0～30分が10分あたり200円、30～60分が10分あたり300円（例：60分で1500円）と案内されています。

もし隣に気を使うようであれば、最初から仕事向け車両やブースに寄せる方が、気疲れしなくてよいでしょう。



まとめ

新幹線の車内でパソコン作業をすること自体は、直ちにマナー違反とは言い切れません。ただし新幹線は静かに過ごす人も多く、タイピング音は目立つことがあります。

指を浅く置く、振動やクリック音を減らす、通話はデッキに移すといった小さな配慮で、印象は変わります。もし仕事量が多い日なら、TRAIN DESKやS Work車両、ビジネスブースなど「仕事をしやすい場所」を選ぶと落ち着けるでしょう。ルールで勝つより、気まずさを作らない方法で、移動時間を気持ちよく使いましょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー