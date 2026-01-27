『マイティ・ソー バトルロイヤル』（2017）などオフビートな笑いを得意とするタイカ・ワイティティはここ数年間、『スター・ウォーズ』新作映画に取り組んでいる。ルーカスフィルムのキャスリーン・ケネディが社長退任インタビューで、本企画は「まだ生きていて、どうするかは新チームが決める」とだ。

「すごく笑える」という脚本が提出されているというが、具体的な製作予定は立っていない。企画が報じられたのは2020年のことで、6年が経過している。

米のインタビューに応じたワイティティは、この新『スター・ウォーズ』映画に取り入れる独自の要素として、「楽しさ」を挙げる。「見たことがあると思いますが、オリジナル映画の楽しさを取り戻そうとしています。僕が覚えているのは、（オリジナル3部作は）とても危険でシリアスな要素もありつつ、楽しいところもたくさんあった。そういうものを取り戻そうとしています」と狙いを語った。

確かにオリジナル3部作では、C-3POとR2-D2を中心に、コミカルで明るい調子もあった。しかし『スター・ウォーズ』とコメディの相性について、受け取り方はファンによるだろう。『ジェダイの帰還』（1983）のイウォーク族、『ファントム・メナス』（1999）のジャー・ジャー・ビンクスは朗らかでファミリーフレンドリーなキャラクターだが、その作品整合性はそれぞれの公開時に物議を醸した。『最後のジェダイ』（2017）でマーベル映画のようなギャグシーンが散りばめられると、ファンの間では大きな賛否を招いた。

もっとも、ワイティティ監督の作風はコメディ一辺倒というわけでもない。『ジョジョ・ラビット』（2019）『ネクスト・ゴール・ウィンズ』（2023）ではエモーショナルなドラマを紡ぎ、観客の涙も誘う。クリスマス短編『』では、子どもの想像力をテーマに素朴な感動を簡潔にまとめた。

作品に合わせて、コメディとその他の出力を巧みに操るワイティティ。実現すれば、全く新しい『スター・ウォーズ』体験を生み出してくれそうだ。

Source: