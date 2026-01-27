３月にＷＢＣ米国代表に選出されているツインズのエース右腕、Ｊ・ライアン投手（２９）が年俸調停を回避したと２６日（日本時間２７日）、「ニューヨーク・ポスト」紙のＪ・ヘイマン記者が自身のＸで伝えた。

同記者によると、今季の年俸は６１０万ドル（約９億４０００万円）。相互オプション付きの２７年は年俸１３００万ドル（約２０億円）となるが、どちらかが破棄した場合は１０万ドル（約１５４０万円）が支払われる。右腕の昨季年俸は３００万ドル（約４億６０００万円）。このオフ、球団側の提示額は５８５万ドル（約９億円）で、本人側の希望額である６３５万ドル（約９億８０００万円）と５０万ドル（約８０００万円）の開きがあった。

ライアンは２１年にツインズでメジャーデビュー。２年目の２２年に１３勝を挙げてブレイクした。昨季は３１試合で１３勝１０敗、防御率３・４２。１７１回を投げて１９４奪三振と能力の高さを改めて示し、自身初のオールスターにも選出された。３月のＷＢＣでは昨季の両リーグのサイ・ヤング賞投手であるスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）、さらに昨季のナ・リーグ最多奪三振で５年連続２ケタ勝利中のウェブ（ジャイアンツ）とともに先発ローテの一角として期待されている。