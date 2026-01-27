契約した瞬間に貧乏に…不動産投資「サブリース契約」で老後崩壊するワケ

「家賃収入保証付きで安心です」

この言葉に飛びついてサブリースの契約書にサインし、想定外の被害を被った不動産投資家を私は何人も見てきました。地主のような資産家が50戸、100戸と多くの物件を保有するなら、多少、損をしても固定収入が得られ、家賃管理を任せられる便利な仕組みかもしれません。

けれども、そんな都合のいいシステムが、毎日コツコツ働いている一般のビジネスパーソンにとって得になるわけがありません。家賃収入保証契約（サブリース）には、思わぬ落とし穴がいくつも仕込まれているのです。しかも、その被害は、契約後に気がつくことがほとんど。“リスクゼロ”のはずの仕組みが、なぜ多くの人を窮地に陥れているのでしょうか。

私自身が90戸の物件を所有・運用してきた経験と、「販売戸数日本一の不動産営業マン」としての実績に基づき、その理由をお伝えします。

「サブリース新法」もほとんど効果なし

「サブリース事業者」と「オーナー」間の賃貸借契約を適正化するために設けられた「貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が、2020年の法改正によって施行されました。これにより、業者は契約前にこれらのリスクを説明する義務を負いましたが、契約内容の制限まではされていないのです。

つまり、説明さえすれば、家賃減額条項も、中途解約制限も、そのまま残せる。形式的に説明が行われれば、法的には問題なし。そのため、トラブルの構造は何ひとつ変わっていないのが実情です。

もし、この説明を怠っていたことが証明できれば、契約を無効にできる可能性もゼロではありません。しかし、多くの場合、「ここに書いてあるから読んでくださいね」と言われただけでサインさせられており、立証は困難です。

しかも非常に残念なことに、法改正後でも「契約内容を理解しないままサインしてしまった。どうすればいいのか」という相談が、むしろ増えている印象を私は受けています。

家賃収入が上がらない、損失が大きくて売却もできない、解約もできないという三重苦に縛られ、長期的に資産を拘束されて、身動きが取れなくなる。

このように市場から取り残されてしまうことほど、リスクが大きく危険な不動産投資はありません。

3つのリスクを理解した上で契約するならアリ

ただし、家賃保証がまったく無意味というわけではありません。冒頭で触れたように、数十戸単位で物件を保有するオーナーにとっては、サブリース契約は合理的な仕組みでもあります。

大規模な物件の管理業務を一括外注して、一定の家賃収入が得たいオーナーは、家賃下落も織り込みずみでリスクをコントロールすることは可能でしょう。サブリースの仕組みを理解した上で、それでも合理的だと判断して契約するなら、他人がとやかく口を出す必要はありません。

しかし、私の元に寄せられるサブリースの相談は、毎日コツコツ働いて老後の資産形成のために1戸、2戸と物件を購入している、一般的な投資家の方々です。リスクを負うと資産形成の計画が崩壊するため、ダメージが大きいのです。

サブリースの根本的な問題は、契約内容を理解しないまま同意する投資家の多さにあります。

営業マンから「家賃収入が保証されているから安心です」と言われ、詳しい条文を読まずに署名してしまう。それが、業者にとってもっとも“都合の良い顧客”です。

弊社が扱っている都心の優良物件に限って言えば、空室リスクは短くて2週間、長くても1、2ヶ月程度で解消できるコントロール可能なものです。そのわずかなリスクを恐れるあまりサブリースに飛びつくのは、将来にわたって資産価値を毀損し続けるようなもの。たとえ法律があっても害悪な契約内容のままで、投資家の理解が追いつかない限り、被害は減らないでしょう。

不動産投資において、本当に守ってくれるのは法律でも保証でもありません。自分自身で契約内容を隅から隅まで熟読し、すべてのリスクを理解した上で、よりリスクの少ない投資を選択する自分自身なのです。

