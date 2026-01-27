クルド人女児除籍処分の「誤り」を認めたさいたま市教委…偏見に基づく判断が生んだ「深刻な権利侵害」

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

文科省通知からの逸脱

「この対応はおかしいのではないか」。2025年1月23日、支援団体の代表と、立憲民主党の地元市議は、さいたま市の教育委員会の事務局に行き、アリヤの復学を認めるよう求めた。

しかし、事務局は折れなかった。教育委員会の副理事と学事課長は、「住んでいることは分かるんですが、これからも日本に居住し続ける意思を示す証明を何か出すようお願いしたのに提出されなかったのです」と説明した。仮放免許可書や難民申請書の写しなどを提出するよう要請していたのだという。

これは文科省通知から逸脱し、通知が求めている範囲を超え「上乗せ」の要求をしていることを示していた。もちろん子どもの権利条約の「どんな子でも教育を受ける権利がある」との趣旨からも外れている。

わたしは直後に教育委員会の事務局に電話取材した。だが、担当者は「さいたま市ではそういう運用にしている」との一点張りだった。しかし、さいたま市のウェブサイトでも持ってくるものとしては「パスポート」と「住んでいる場所のわかるもの（アパートの契約書など）」としか記載されていないのだ。この点を指摘すると担当者は黙ってしまった。アリヤのあのしょんぼりした姿が目に浮かんだ。このままでは、アリヤは学校に行けない状態が長引くだけだ。編集局のデスクに連絡し、その日に記事を書く必要があることを伝えた。

｢女児の学びを止めた」

翌朝2025年1月24日の東京新聞の社会面に記事が掲載された。

〈クルド人女児 学校除籍に さいたま市教委 在留資格喪失で 政府方針に違反の可能性〉。さいたま市の除籍処分は文科省の通知から逸脱している疑いについても明記した。

ちょうどその朝は金曜日で、内閣の閣議後の定例大臣会見があった。わたしは、文科相・阿部俊子（当時）の記者会見に参加し、「さいたま市がクルド人女児を除籍にしたことは文科省の通知に反しているのではないか」と質問をぶつけた。阿部は「報道は承知しているが詳細を把握していない」と言うにとどまった。文科省通知に明白に反しているのに、阿部の発言は過度に慎重なように思えた。

クルド人については、保守派の人々が攻撃の標的とし、インターネット上で「不法滞在者」「テロリスト」との投稿を拡散させていた。阿部の慎重姿勢の背景に保守派を刺激しないよう踏み込んだ発言を避けようとするリスク回避の思惑が垣間見えた。

しかし、その日の午後、さいたま市の教育委員会は学校教育部長と学事課長が記者会見を急遽開き「対応が間違っていた」と誤りを認めた。学事課長によると難民申請書など日本に住み続ける意思を確認できる書類の提出を求めていたが、東京新聞の記事を受け、担当者が文科省に確認した。すると「そこまでの書類は必要ないことが判明した。通知を拡大解釈していた」というのだ。

「女児の学びが止まってしまい、非常に申し訳ないことをしました」。2人は謝罪した。そして「女児が早く学校に戻れるようにする」と言った。勉強の大幅な遅れも取り戻せるよう補習なども考えると言った。

「子どもの権利条約」を理解していない教育委員会

記者らとの質疑応答からは、子どもが教育を受ける権利について、教育委員会が驚くほど甘い認識しか持っていないことが判明した。「小学校から除籍する」というのは、子どもの人生に壊滅的な打撃を与えかねない極めて重い判断のはずである。ところが、教育委員会は文科省の通知が求める子どもの受け入れ条件を同省にきちんと確認しないまま除籍処分を下していた。除籍後も、アリヤの両親からは4回にわたり、復学できないかという相談があったという。しかし、教育委員会はその際も、「文科省に確認しなかった」という。記事が掲載されたこの日になって初めて文科省に問い合わせたというのだ。

「本来はこういったことは慎重にやるべきだった。もっと早く国に確認すべきだった。そこが一番まずかった」

学校教育部長は言った。

「不法滞在に対する世論も考えたのか」という新聞記者の質問について学事課長は「そういったところも多分にあったのでは」と答えた。オーバーステイ（超過滞在）の外国人に対して厳しくすべきだという世論が一部にあるが、行政判断がこうした空気に流されていたことを認めたものだった。行政として最も避けるべき「偏見」に基づく判断だった。

さらにわたしが気になったのは、除籍判断に、学校の担任の先生や校長など、アリヤと日ごろから接していた教師たちがどう関わっていたのか、だった。支援者らが学校の教職員に問い合わせた時は、教職員は「わたしたちは教育委員会の決定に従うだけだ」と言ったという。この日の会見でも、学校現場の校長や担任についての言及は何もなかった。

教育委員会が、「子どもの権利条約」の趣旨も理解しないままに、偏見に基づく判断を「現場抜き」で行った結果の誤りだったことが浮き彫りになった。さいたま市の教育長の竹居秀子も、1月28日の定例会見で「あってはならないことをしてしまい反省している」と謝罪した。

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

