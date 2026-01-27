¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¾±ÅÄ¤Ï¸åÇ¤¸Ç¼¢ª¤Ä¤¤¤Ë¶Ó¿¥¤ÎÈëÌ©È½ÌÀ¡ªÄëÂç¡õÌÈµö¤Ï¡Ä¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡õÅªÃæ¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¡×¡Ö¿¼¹ï¡×
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï27Æü¡¢Âè82ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè82ÏÃ¤Ï¡¢ÌîÄÅ¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤òÇº¤à¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ë¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡È¤¢¤ëÄó°Æ¡É¤ò¹Ô¤¦¡£¥µ¥ï¤Ï¾±ÅÄÂ¿µÈ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢»î¸³ÊÙ¶¯¤ËÇ®¤¬Æþ¤ë¡£»³¶¶ºÍÏ©¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë»³¡¢¤é2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥µ¥ï¤Î¸µ¤Ë¥È¥¤«¤é¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤¬ÆÏ¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¸©ÃÎ»ö¡¦¹¾Æ£°Â½¡¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Ï¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¾±ÅÄ¤¬¸åÇ¤¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤òÃÇ¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£ÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤é¤º¡¢°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹¾Æ£¡ÖÃÎ¤Ã¤Á¤ç¤ë¤ó¤À¤í¡¢Èà¤Ï¡×
¡¡¶Ó¿¥¡Ö¤Ï¤¤¡¢¾±ÅÄ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¡¢ÄëÂç¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£Èà¤Ï¡¢Íî¤Á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î»î¸³¤ËÁ´¶µ²Ê¹ç³Ê¤·¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼è¤ê¡¢ÄëÂçÂ´¶È¤Î»ñ³Ê¤âÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç»ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½ÂçÈ×ÀÐ¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¹ç³Ê¡£¶µ°÷ÌÈµö¤â¡¢ÄëÂçÂ´¶È¤Î»ñ³Ê¤â¡¢ÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹¾Æ£¡Ö¤À¤É¤â¡¢¾±ÅÄ¤¯¤ó¤¬Íè¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ìñ²ð¤À¤ï¤Í¤§¡£¤¤¤ÄÀ¸ÅÌ¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤ï¤±¤À¤±¤ó¡ª¡×
¡¡¶Ó¿¥¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¤Ã¡ª¶Ó¿¥¤µ¤ó¡¢·ÐÎòº¾¾Î¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÆÃÂçÈëÌ©¤¬¡×¡Ö¶Ó¿¥¤ÎÆæ¤¬¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ÎÈëÌ©¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ò´°àú¤ÊÆóËçÌÜ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤Ê¤¤¤Î¤âÀ¨¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤ÎÀäÌ¯¤ÊÃËÀ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ëµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤¬ÂçÈ×ÀÐ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¶Ó¿¥¤Î¹»Ä¹½¢Ç¤¡õ¸åÇ¤¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åçº¬¤Î¶µ°é¼Ô¡¦À¾ÅÄÀéÂÀÏº¡£1886Ç¯¡ÊÌÀ¼£19Ç¯¡Ë¤Ë¡ÖÊ¸¸¡¡ÊÊ¸Éô¾ÊÃæÅù¶µ°÷¸¡Äê»î¸³¡Ë¡×¤ò¼õ¸³¡£5²ÊÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢±Ñ¸ì¤Î¤ßÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1888Ç¯¡ÊÌÀ¼£21Ç¯¡Ë¡¢Åçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¤Î¶µÍ¡¤Ë¡£ÍâÇ¯¡¢¶µÆ¬¿´ÆÀ¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤ËÈ¬±À¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£