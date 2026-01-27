愛知県一宮市の市道で昨年５月、妊娠９か月の研谷（とぎたに）沙也香さん（３１）が車にはねられ死亡した事故の公判が２６日、名古屋地裁一宮支部であり、名古屋地検は、事故後に生まれた女児に対する自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の適用を見送った。

刑法で胎児は「人」とみなされないことを理由とした。一方、女児の被害を起訴状に加える訴因変更を行い、判決での考慮を求めた。

昨年９月に始まった公判では、歩いていた研谷さんを後ろからはねて死亡させたとして、被告の女（５０）が、研谷さんへの同法違反（過失運転致死）に問われている。家族は、事故後に生まれ、意識不明となった長女の日七未（ひなみ）ちゃんも被害者とするよう求めていた。

これまで起訴事実に日七未ちゃんの被害への言及はなかったが、地検は訴因変更で「胎児だった日七未ちゃんに機能不全を生じさせる傷害を、研谷さんに負わせた」とする内容を追加。改めて行った冒頭陳述で、事故のため母体からの酸素供給が滞り、仮死状態で生まれたと説明し、「今後、意識を持って動くことは困難で、２４時間看護者のケアが必要」と被害の大きさを訴えた。