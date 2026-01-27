¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡È¶Ó¿¥¡ÉµÈÂôÎ¼¤ÎÈëÌ©¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè82ÏÃ¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤òÇº¤à¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡£¥µ¥ï¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢¿·Ê¹¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë±þ±ç¤µ¤ìÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¥µ¥ï¤Ï¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È»î¸³ÊÙ¶¯¤ËÇ®¤òÆþ¤ì¤ë¡£»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤äÅÚ¹¾¡Ê½Å²¬Çù¡Ë¡¢ÌçÏÆ¡ÊµÈÅÄÍÇ¡Ë¤â2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥µ¥ï¤Î¸µ¤Ë¥È¥¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÆÏ¤¯¡£¿·Ê¹µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¥µ¥ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¶Ó¿¥¤Ï»î¸³¤Ë¤Ï¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¶µ°÷ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄëÂç¤ÎÂ´¶È»î¸³¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶Ó¿¥¤ÎÈëÌ©¤¬¤Ä¤¤¤Ë¸ì¤é¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡¢Âç¾æÉ×¡Ä?¡×¡Ö³áÃ«¤ÎÉ®¤Ë°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤óÍøÍÑ¤·¤Æ¤ëÍøÍÑ¤·¤Æ¤ë¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¾±ÅÄ¤È¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¡¤¤¤¤´¶¤¸¤¸¤ã¤ó¤«¡Á¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡×¡ÖÌ¾Á°³Ð¤¨¤ë¤ÎÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤³ä¤Ë¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤ª¡©¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼»ÅÊ¡×¡Ö¥µ¥ï¤Á¤ã¤óÙ¹¤é¤»¤Æ¤ë¡×¡Ö¾±ÅÄ¤µ¤óÃÏÍëÆ§¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Ê¤³¤ì¡×¡Ö¶Ó¿¥¤ÎÆæ¤¬¡£¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄëÂç¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤¡¡£¤Ç¤â¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Î»þ¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¾±ÅÄ¤µ¤ó¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö»³¶¶¤µ¤ó¡¢¹¥¤¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÈùÌ¯¤Ë¹Ô¤°ã¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×¡Ö¸·Ì©¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×¡Ö¥Ó¡¼¥ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤¯¤Ã¤½²Ä°¦¤¤¤ª¥È¥¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£