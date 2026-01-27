年が明けても「物価高」という言葉を毎日のようにニュースなどで見聞きする日々が続いています。衆議院の解散総選挙で影響はどう出てくるのでしょうか？「目の前の生活に対する不安や負担感が、将来のお金に関する不安を上回っている」 そんなアンケート調査の結果もあります。老後資金に目を向ける余裕を生むためにも、まずは目の前の家計を見直し、現在の収支のバランスを取りたいものです。 「一年の計は元旦にあり」とも言われます。今回は、アンケート調査の結果も交えながら、年初めに取り組みたい家計管理のポイントについて解説します。

【写真】10年で3倍も値上がりしたのは…

* * * * * * *

長引く物価高 「10年以上」続くと考える人が約3割

この10年ほどを振り返ると、身近なものの価格は上昇傾向にあります。

輸入原料や為替によって上昇幅に違いはありますが、原材料価格の上昇や輸送費の高騰、円安を主な要因として生じています。

例えば、1,000円で買い物をしようとしても、買えるモノの数は変わりました。

牛丼であれば、約10年前は3杯食べられましたが、今は2杯しか食べられません。

個人向けの資産運用サービスを提供する「ウェルスナビ」では、こうした物価高が生活にどのような影響を及ぼしているのか、また今後に備えてどのような対策をしているのかを調べるため、アンケート調査を実施しました（※）。

今回は、回答者のうち、30代以上の約2000人について、結果を分析しています。

「物価高は、あと何年くらい続くと思いますか」と尋ねたところ、「10年以上」と答えた人が35.1％と最も多くなりました。

次いで「わからない」が28.7%で、「長期化する」あるいは「見通せない」と考えている人が過半数を占めていることがわかります。



（ウェルスナビ作成）

「将来のお金」より「現在のお金」に不安や負担感

モノの値段が上がっていく時代での備えとして効果が期待できるのが、資産運用です。

インフレの局面では、現金ではなく株式や不動産、金（ゴールド）などの「モノ」を資産として持つことが対策になるとされています。

詳しくは以前の記事をご覧ください。

《ペットボトルが1本200円台に！止まらない値上げ、インフレ時代はお金の価値が下がる。「資産」をモノで持つことも大事》

物価高が続く状況を踏まえた上で、「お金の備え方について教えてください」と尋ねたところ、「預貯金と資産運用の両方で備えている」と答えた人が36.7%と最も多くなりました。

一方で、「特に備えていない」と答えた人も36.3%と、ほぼ同程度でした。



（ウェルスナビ作成）

また「物価高で特に負担や不安に感じるのは何ですか」と尋ねたところ、「毎日の生活費」が77.3%と約8割を占めました。

次いで「ご自身の老後資金」が12.9%で、目の前の生活に対する負担感や不安が将来のお金に関する不安を大きく上回る結果となりました。



（ウェルスナビ作成）

まずは目の前から！家計の見直しで「足元の安心」を確保しよう

アンケート調査の結果、多くの人が物価高によって老後の暮らしより日々の生活費に大きな負担感や不安を抱いていることが伺えます。

「足元の安心」を得るために、まず家計を把握し、見直しに取り組むことから始めてみましょう。

家計の改善は「収入を増やす」か「支出を減らす」かですが、すぐに取り組めるのは後者です。

まずは支出を大まかに把握しましょう。これにより、物価高で負担が増した項目もわかるかと思います。

支出を把握できたら、3つのポイントで見直しましょう。

１.金額の大きな支出から見直す

２.1回の支出よりも固定費を見直す

３.自分が価値を感じるものだけにお金を使う

特に効果が高いのは、家賃や保険料、通信費、光熱費などの固定費の見直しです。

支出に占める割合が大きく、一度見直すと効果が継続するからです。

ただし、生活の満足度が下がることはおすすめできません。

我慢せずに、今と同じ生活を維持できる無理のない範囲で始めましょう。

このために大切なのが、3つ目のポイントとして挙げた「自分が価値を感じるものだけにお金を使う」ことです。

「お金を使いたいこと」に優先順位を付け、必要性の低いものから手放していきましょう。

家族がいる場合は協力も欠かせません。

クーポンを利用したり、旅行の早期予約をしたりして、家族みんなで創意工夫をし、生活のグレードを落とさないで節約を試みましょう。

家計の見直しでお金が浮いたら、次は「将来への備え」に向けて動き出す時です。

生活に必要な資金を確保した上で、少額でも資産運用に取り組み、インフレなどによるお金の価値の低下に備えていくことをおすすめします。

年の初めを家計管理に取り組み始める好機とし、現在から将来のお金に関する不安を減らしていきましょう

※ 2025年9月11日〜10月31日に実施したウェルスナビのキャンペーン「お金に関する意識調査キャンペーン！（特典：抽選で100名様に「Amazonギフトカード」1万円分をプレゼント）」に応募した方を対象に実施したアンケート。調査方法はWebアンケート