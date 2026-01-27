扱いやすいサイズの新「コンパクトSUV」

レクサスの米国法人は2025年11月14日、コンパクトSUV「UX」の2026年型モデルを発表しました。

UXは2018年に初代モデルが誕生し、2023年に「LBX」が登場するまでレクサスのSUVラインナップにおけるエントリークラスを担ってきたモデルです。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1840mm×全高1540mm、ホイールベース2640mmと、比較的コンパクトなサイズを維持しています。

パワートレインは、デビュー当初にはガソリンエンジン搭載モデルも存在しましたが、現行モデルではHEV（ハイブリッド車）の「UX 300h」のみがラインナップされています。このシステムは、直列4気筒2リッターガソリンエンジンに2つのモーターと無段変速機を組み合わせたもので、前輪もしくは四輪を駆動します。システム総合出力は196馬力を発揮し、俊敏な走りと17.4km／Lから18.3km／Lという優れた燃費性能を両立させています。

そのダイナミックな走りを支えるのが、高強度グローバルアーキテクチャープラットフォームです。高張力鋼板やアルミニウム複合素材、高強度接着剤、そしてレーザースクリュー溶接技術を多用することで高いボディ剛性を確保し、低重心化と合わせて安定感と俊敏性のある走りに貢献しています。

また、サスペンションには専用チューニングが施され、ダンパーオイルの品質といった細部にまで徹底的な改良が加えられており、俊敏な操舵性と快適な乗り心地を実現しています。

エクステリアデザインでは、レクサスの象徴であるスピンドルグリルを継承。ヘッドランプ上部には矢印をモチーフとしたLEDデイタイムランニングライトが配され、ユニークな表情を創り出しています。特徴的なリアのコンビネーションランプはエアロスタビライジングブレードライトと呼ばれ、車両後方の空気の流れを整えることで乱気流と揚力を低減し、コーナリング時や横風を受けた際の車両安定性を高める機能も持ち合わせています。

今回発表された2026年型モデルでは、いくつかの点がアップデートされました。まず外装色では、ベースグレードとプレミアムグレードに「ウルトラホワイト」が新たに追加されました。さらに「F SPORT」モデルには、新色のモノトーンカラー「キャビア」が設定されたほか、オブシディアンルーフと組み合わせた5つのカラーオプションが用意されています。

インテリアに目を向けると、ドアパネルのボタン配置が見直されたり、クローム仕上げのオーナメントが施されたりと、より洗練された空間へと進化しています。

装備面では、大型の「12.3インチマルチインフォメーションディスプレイ」が全車に標準で搭載され、視認性とカスタマイズ性が向上しました。また、座席には人間中心のアプローチに基づき、ヒップポイントを最適化した独自のシートクッション形状が採用され、乗降性と快適性がさらに高められています。

新型UXの車両価格は、ベースモデルが3万8250ドル（約605万円）から、最上級グレードとなる「AWD F SPORTハンドリング」モデルが4万8240ドル（約763万円）からに設定されています。

レクサスは、この新しいUXを通じて、ブランドが提供するプレミアムな体験と電動化がもたらすメリットを、より多くのユーザーにとって身近なものにしていく考えを示しています。