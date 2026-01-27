＜正しい対応、教えて！＞「玄関先までお願いします〜」セールスを適当にあしらうと…？【前編まんが】
私はアンナ（34）。旦那のサトル（34）と一緒に娘のキイ（小3）を育てています。私はよく「物言いがストレートで冷たい」と言われますが、相手によって自分なりに態度を変えているだけ。愛想よくする必要がない相手にはあまり時間をとらず、少し冷たく接してしまうこともあります。今日は土曜日。私も旦那もお休みですが、キイは午前中だけ習い事があります。キイを習い事に送っていこうとしていた矢先……インターホンが鳴ったのです。
キイを送ったあと、買い物をするために、みんなで家を出ようとすると……インターホンが鳴りました。急いでいるのに、誰が来たのでしょう。インターホンのモニターには男性2人組がうつっていました。
モニターにうつる男性たちの風貌から「あ、セールスじゃない？」と思いました。話を聞くと「屋根にある太陽光発電パネルのことで……」とのこと。セールスだとわかった私は「今から出かけるので対応はできません」と言ってインターホンを切りました。そして出かけようと振り返ると、私を見て微妙な顔をしている2人。
私は普段、家にいるときはセールスマンには対応しません。
なぜなら、話が長くなるし、聞く必要がないと思うからです。
キイがお留守番をしているときも、「インターホンには出ないでね」と伝えています。
でも、旦那は「留守だと思われると泥棒に入られるかもしれない」と言うので、旦那がいるときは仕方なく対応しています。以前、旦那にセールスの対応をさせたら、危うく契約しそうになったこともありました。
でも今回は、旦那とキイが私の対応を「冷たい」と言ったので、腹が立ってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
