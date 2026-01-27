ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 熊本市東区で酸欠事故救助要請により未明に消防車出動 清水町松崎付… 熊本市東区で酸欠事故救助要請により未明に消防車出動 清水町松崎付近（1月27日午前0時29分ごろ） 熊本市東区で酸欠事故救助要請により未明に消防車出動 清水町松崎付近（1月27日午前0時29分ごろ） 2026年1月27日 7時49分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 熊本市災害情報メールによると、27日午前0時29分ごろ、同市北区清水町松崎付近で、酸欠事故による救助要請があり消防車が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 【続報】長崎・佐世保市の車両火災で消防隊出動 本島交差点付近 約34分後に鎮火（1月26日午後8時50分ごろ発生） 長崎・時津町で役場職員名乗る不審電話が複数発生 「保険料還付金通知を郵送している」「還付金をどうするのか確認したい」 県警が注意喚起 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 鎌倉, 上田, 神奈川, 墓, デイサービス, 葬儀, 金属加工, 葬祭, 寺田屋