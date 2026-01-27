『ばけばけ』第83回 サワと庄田は2人きりで…【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第83回が、28日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第83回のあらすじ
サワ（円井わん）が試験勉強に燃えていると知り、サプライズの成功に浮かれるトキ（高石あかり）。その様子にヘブン（トミー・バストウ）も安心する。そこに錦織（吉沢亮）がヘブンに相談にやってくる。校長になる決意を告げる錦織の背中をヘブンは押す。その頃、サワと庄田（濱正悟）は２人で試験勉強に取り組む。昼時となり、サワは庄田と２人っきりでお昼を食べに行くことになる。
