吉田正尚が衝撃を受けた日本人バッター「やっぱり…」「今の大谷(翔平)くんを見ているような」
レッドソックスの吉田正尚が、YouTubeチャンネル『渡部のサシ飲み』で24日に公開された動画に出演。NPB時代に「この人すごかったな」と思うバッターを明かした。
吉田正尚
○柳田悠岐のバッティングに衝撃
渡部建(アンジャッシュ)から、NPB時代に「この人すごかったな」と思うバッターを問われ、吉田は「バッターはやっぱり柳田(悠岐)さんが一番、僕らの代ではすごかったですね」と回答。
渡部が「憧れの?」と深掘りすると、吉田は「憧れというか、これがプロ野球で……今の大谷(翔平)くんを見ているような感じが、当時は柳田さん。飛距離といい、スイングといい、キャラクターも含めてインパクトがありました」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
『渡部のサシ飲み』は、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建がMCを務める新感覚トークバラエティ。一流の世界で戦う“本物”をゲストに迎え、お酒を片手に、 ここでしか聞けないリアルでディープな本音トークをじっくり深掘りしていく。
吉田正尚
○柳田悠岐のバッティングに衝撃
渡部建(アンジャッシュ)から、NPB時代に「この人すごかったな」と思うバッターを問われ、吉田は「バッターはやっぱり柳田(悠岐)さんが一番、僕らの代ではすごかったですね」と回答。
【編集部MEMO】
『渡部のサシ飲み』は、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建がMCを務める新感覚トークバラエティ。一流の世界で戦う“本物”をゲストに迎え、お酒を片手に、 ここでしか聞けないリアルでディープな本音トークをじっくり深掘りしていく。