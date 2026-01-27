AKB48愛×最新技術が名勝負を生んだ『秋元康×AI秋元康』 日テレ横断プロジェクトで実現した前代未聞番組の舞台裏
●リスクを背負って受けた秋元康「面白いね」
“オールドメディア"と揶揄される一方で、最新技術を積極的に導入しているテレビメディアの動向を取材するシリーズ「テレビ×サイセンタン」。今回は、昭和・平成・令和と数々のヒット曲を生み出し続けてきた【秋元康】と、最新AI技術でその秋元氏の考え方を学習した【AI秋元康】がAKB48の新曲プロデュースで対決するという前代未聞の番組『秋元康×AI秋元康 〜AKB48新曲対決』(日本テレビで2025年9月放送、Huluで配信中)の舞台裏を探っていく。
話を聞いたのは、企画プロデュースの柏原萌人氏、総合演出／AI監修の大納啓汰氏、演出の吉川真一朗氏。日本テレビの社内横断プロジェクトとして走り出したこの番組は、どのように立ち上がり、「秋元康が自分のAIと対決する」というチャレンジングな企画にたどりついたのか――。（第1回／全2回）
(左から)秋元康、AI秋元康 (C)日テレ
○人間＆AIの2ショット画面にこだわり
この番組の起点は、柏原氏が参加していた秋元康氏との勉強会。その中で、秋元氏がAIに強い関心を持っていたのが分かり、「AI秋元康が新しいアイドルグループのオーディションをする」など30本ほどの企画を出していた。
そうした中で発案した「秋元康が自分のAIと対決する」というアイデアは、秋元氏が「最近は、僕に遠慮したような企画の提案が多い」と感じていたところに、柏原氏が「あえてチャレンジングな企画を」とぶつけたことで、本人も「面白いね」とGOが出て実現。
「有名人が自分のAIと対決する」というフォーマットは、相当な認知度や実績のない人物ではないと成立しないことから、柏原氏は「最初から秋元さんに直接ご相談をさせていただけたことが、大きかったと思います」といい、「これだけのキャリアがあって、負けることで何かを失うかもしれないリスクがある中で挑むということに、視聴者も興味を持てますし、番組としてやる価値があると思ったので、秋元さんが乗ってくれて本当にありがたかったです。懐の深さに、改めて本当にすごいクリエイターなんだなと感じました」と感謝した。
【AI秋元康】はコンピューターをイメージしたビジュアルにする案もあったが、「最初の驚きは見た目を本物に近づけるところだろうと考えた」ということで、秋元氏の写真を加工して作成。総合演出の大納氏は「スタジオでは、人間【秋元康】と【AI秋元康】の2ショットの画にこだわりました」という。
○AIをエンタメに“通訳”する布陣
お題をAKB48の新曲にしたのは、AKB48の20周年を記念した日本武道館ライブに日テレが携わっていることもあって選定。日テレとしてAI施策を積極的に取り組んでいく方針を打ち出したことに加え、秋元氏にまつわる膨大なデータを打ち込むために権利処理が必要になり、制作された楽曲まわりの権利の調整も必要になるため、イベントを担当する事業局、IT技術を管轄するDX推進局、権利処理を行うライツマネジメント部など、柏原氏が中心となって様々な部署と連携する「社内横断プロジェクト」として進めていくことになった。
視聴者投票で勝利した楽曲は配信リリースするため、AKB48の所属レーベルであるユニバーサルミュージックとも打ち合わせを繰り返したという。
制作側では、学生時代に追っかけをやっていたほどのAKB48の大ファンで、かつ「日本テレビの制作局イチAIの造詣が深い」大納氏、そしてテクニカルになりがちなAIの領域を「一般的な目線」でわかりやすくエンタメにしていくために制作経験の豊富な吉川氏が参加。吉川氏が総合演出を務める帯番組『DayDay.』とも連動して展開を行ったことで、単なる単発番組ではなく、幅を持たせた企画となった。
こうして技術目線・制作目線を持った2人が参加することで、AIという最新技術を、老若男女が視聴するテレビ番組の企画に落とし込みつつ、エンタメとして楽しめるように“通訳”するという役割を担ったのだ。
正確に言うと大納氏は、柏原氏が電話でこの件について話している際にたまたま横にいて「秋元康」というワードを耳にしたことから、「何の企画ですか?」とロックオンして参加を志願。運命を感じて取り組んだ今回の番組は「他の仕事が手につかなくなるくらい楽しかったです(笑)」と充実だった様子だ。
●AIがクリエイティブに使える…『クイズタイムリープ』の手応え
(左から)総合演出／AI監修の大納啓汰氏、企画プロデュースの柏原萌人氏、演出の吉川真一朗氏
こうして様々な部署や会社が携わるプロジェクトのため、柏原氏が秋元氏に最初に会って話を始めてから約1年をかけて放送にこぎつけた。そこには、プロデューサーを務めた『クイズタイムリープ』の経験が生きたという。
『クイズタイムリープ』は、“現代の出演者(タイムリーパー)”がAI技術を駆使して『クイズ世界は SHOW by ショーバイ!!』『マジカル頭脳パワー!!』といった名クイズ番組にタイムリープし、“放送当時のスタジオ出演者”たちと対決する番組。ここで、AIがクリエイティブに使えるという手応えと、権利処理のノウハウを得ていたのだ。
柏原氏は「有象無象にTikTokに出すコンテンツと違って、多くの人の目に届いていいものを作るとなると、その裏側でたくさんの人間が関わり、高いカロリーがかかるのだということを、改めて感じました」と語る。
○丸投げだけじゃ成立しない…鍵は“人間による言語化”
【AI秋元康】は、これまで発表された楽曲の歌詞だけでなく、エッセイやインタビュー記事など、膨大な言葉を読み込ませて作成。ただ、それだけでは違和感のある言い回しや言葉遣いなどが出てきてしまうことから、制作陣が関連文献を読み込んだり秋元氏へのヒアリングなどを行い知識を蓄積し、さらには秋元康氏のことを知る人物たちとの感覚のすり合わせなども行うことで“秋元康らしさ”をより明確にする「AI監修」を行った。
大納氏は「よく“AIは使い人次第”という話がありますが、とにかくデータを読み込ませて丸投げするだけではうまくいかないんです。どれを読み込ませるかを選んだり、統計立てた法則の指示を出したり、やはり人間による言語化が必要なのだと思いました」と実感。
吉川氏は「本当にAKB48や秋元先生への愛が強いからこそできた監修だと思いました」と大納氏に感心し、本人も「秋元先生の密着番組とかを見まくっていて良かったなと思います(笑)」と、経験が生きたことを喜んだ。
秋元康プロデュース「セシル」
AI秋元康プロデュース「思い出スクロール」
(C)日テレ
今回、歌詞だけではなく、選曲も含めた対決になっているのは、「“このメロディーがいい”といった選出や“こうした方がいい”という指示は秋元さんもやってらっしゃるので、あくまでも“プロデュースの対決”いうところで打ち出しています」(柏原氏)とのこと。
衣装のデザインもAIの画像生成を利用することを考えたが、あえて既存のものから曲のテイストに合わせて使用したのは、「普段から秋元先生は衣装についてアイデアを出すわけではないんです。いつもの秋元先生の仕事の範疇から出なかったことで、対決がよりフェアになりました」(大納氏)という狙いがあった。
こうして双方の楽曲が制作され、『DayDay.』にAKB48が出演して双方の楽曲を披露し、視聴者が投票。その結果勝利したのは――。
＜後編に続く＞
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260127-4039414/
