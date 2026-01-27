¡ÖIDOLY PRIDE¡×¡¢6ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØCollection Album [Season]¡Ù¤¬È¯Çä·èÄê¡ªLizNoir¡¢Zepp Haneda¸ø±é¤Ë4Ì¾Á´°÷½Ð±éÈ¯É½
25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖIDOLY PRIDE¡×¤Î¸ø¼°¾ðÊóÈÖÁÈ¥¢¥¤¥×¥éÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¡¢6ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCollection Album [Season] ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆËÜºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢IDOLY PRIDE¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤ò¡ÈSeason¡Êµ¨Àá¡Ë¡É¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÊÔ¤ßÄ¾¤·¤¿IDOLY PRIDE6ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡£Å·Æ°ÎÜ°Í¡¢±ü»³¤¹¤ß¤ì¤Î¥½¥í¶ÊÅù¿·¶Ê3¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´16¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤ä´¶¾ð¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²»³Ú¤ÇÃ©¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÀ®µÜ¤¹¤º¡¢º´Çìô£»Ò¡¢±ü»³¤¹¤ß¤ì¡¢°æÀî°ª¡¢miho ¤Î5Ì¾¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤êµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÇºÌ¤ê¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖSeason¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëIDOLY PRIDE¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤Ï¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ë¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¹ë²Ú¥°¥Ã¥º¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËZepp Haneda¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖLAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp Haneda LIVE moon lily¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿LizNoir¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬4Ì¾Á´°÷¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö½Ð±é¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëIDOLY PRIDEº£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ØCollection Album [Season]¡Ù
2026Ç¯3·î11ÆüÈ¯Çä
¢¨½é²óÉõÆþ¡§¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡ÖIDOLY PRIDE¡×¤ÇÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§SMCL-989
²Á³Ê¡§¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SMCL-987~8
²Á³Ê¡§¡ï9,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¡ä
¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´21¼ï¡Ë
¡¦IDOLY PRIDE¥Ñ¥¹É÷¥á¥âÄ¢
¡¦IDOLY PRIDE¥í¥´Æþ¤ê¥³¥ë¥¯¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¡ã¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡ä
01. Girls in wonderland / À®µÜ¤¹¤º (CV:ÁêÀîÁÕÂ¿) ¡ß Ê¼Æ£ ¼¶ (CV:¼óÆ£»ÖÆà) ¡ß ÎëÂ¼ Í¥ (CV:ËãÁÒ¤â¤â) ¡ß Ä¹À¥¶×Çµ (CV:µÌ ÈþÐÔ) ¡ß Àîºé¤µ¤¯¤é (CV:¿ûÌî¿¿°á)
02. Colorful¡ßParallel / Sweet Rouge
03. ¤Õ¤¿¤Ä¤Î¶õ / ±ü»³¤¹¤ß¤ì (CV:²ÆÀîÄÇºÚ)
04. ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ to You / À±¸«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
05. Bittersweet Echo / ·X
06. ¾ï²Æ¡ª¥µ¥Þ¡¼¡ª¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡ª / À±¸«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
07. ·¯¤Î»Ä¤ê¹á(·î¤Î¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥Èver.) / ·î¤Î¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È
08. Vivid School Graffiti¡ù¡ù / ÎëÂ¼ Í¥ (CV:ËãÁÒ¤â¤â) ¡ß Å·Æ°ÎÜ°Í (CV:±«µÜ Å·) ¡ß Ä¹À¥¶×Çµ (CV:µÌ ÈþÐÔ) ¡ß °Ë¿á ½í (CV:²ÆÌÜ¤³¤³¤Ê)
09. ¤¢¤Þ¤ä¤«¤Ë¡¢¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë / Å·Æ°ÎÜ°Í (CV:±«µÜ Å·)
10. Jumping! All right? / LizNoir
11. Inside Out / ·X
12. Toki Meki Chocolate / ·î¤Î¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È
13. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
14. ¥Á¥ç¥³¥é¥Ö¥¥Ã¥¹ / Ááºä²ê°á (CV:Æü¸þ¤â¤«) ¡ß Àîºé¤µ¤¯¤é (CV:¿ûÌî¿¿°á) ¡ß ÇòÀÐÀé¼Ó (CV:¹âÈøÁÕ²»)
15. ºÇ¹âÍ¥Èþ¥í¥ó¥ê¥Í¥¹ / Ä¹À¥¶×Çµ (CV:µÌ ÈþÐÔ) ¡ß °Ë¿á ½í (CV:²ÆÌÜ¤³¤³¤Ê) ¡ß º´Çìô£»Ò (CV:º´¡¹ÌÚÆà½ï ¡ß °ì¥ÎÀ¥ Îç (CV:·ë¾ëË¨»Ò)
16. Bang Bang / À®µÜ¤¹¤º (CV:ÁêÀîÁÕÂ¿) ¡ß ÇòÀÐº»µ¨ (CV:µÜÂô¾®½Õ) ¡ß Ê¼Æ£ ¼¶ (CV:¼óÆ£»ÖÆà)
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Âçºå¸ø±é
LAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp Osaka Bayside LIVE sunny wings
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë 17:00³«¾ì / 18:00³«±é
²ñ¾ì¡§Zepp Osaka Bayside
½Ð±é¼Ô¡§¥µ¥Ë¡¼¥Ô¡¼¥¹¡¢TRINITYAiLE
Åìµþ¸ø±é
LAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp Haneda LIVE moon lily
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ãÃë¸ø±é¡ä14:00³«¾ì / 15:00³«±é
¡ãÌë¸ø±é¡ä17:45³«¾ì / 18:45³«±é
²ñ¾ì¡§Zepp Haneda(TOKYO)
½Ð±é¼Ô¡§·î¤Î¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡¢LizNoir
¡ãProject¡ÖIDOLY PRIDE¡×¤È¤Ï¡ä
´À¤ÈÎÞ¤È¥×¥é¥¤¥É¡£
°ìÌ£°ã¤¦ÀÄ½Õ¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¸÷¤êµ±¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤â¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¡¢¸ÍÏÇ¤¤¡¢
¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â
¿®Ç°¤ò´Ó¤¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢
Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
© 2019 Project IDOLY PRIDE
