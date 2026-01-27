日向坂46佐藤優羽、大粒の涙で語った松田好花への想い「泣きすぎてお家に帰れなかった」 支えとなったマリオカートの夜【「クリフハンガー」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/01/27】日向坂46が1月28日に16thシングル「クリフハンガー」をリリース。モデルプレスでは五期生の佐藤優羽（さとう・ゆう／19）にインタビューを実施。後編では、佐藤の瞳から涙が止まらなくなる一幕も。悲しみを乗り越えて、前を向こうとする彼女の「まっすぐな言葉」を余すことなくお届けする。
【写真】佐藤優羽、先輩メンバーと密着
― 今作の活動をもって二期生の松田好花さんが卒業されます。佐藤さんにとって、松田さんはどのような先輩でしたか？
佐藤：すごく優しくて……いつも温かい好花さんがそばにいてくれました。好花さんがいなくなった穴が本当に大きいと感じていて……。
― 思い出に残っていることは？
佐藤：何か特別な言葉というよりも、ただ一緒にいてくださるだけで、本当に心強かったんです。ツアーの合間に一緒にけん玉を楽しんだり、『日向坂で会いましょう』（テレビ東京系）の収録中に何気ない会話を交わしたり。不安な時に何度も助けてくれました。
― 卒業を聞いた瞬間は、どのような心境でしたか？
佐藤：（瞳を潤ませながら）聞いた時は涙が止まらなくて……今も悲しいです（涙）。
― 松田さんと過ごせる残りの時間、どのように過ごしたいですか？
佐藤：言わないと伝わらないと思うので、今ある感謝を全部、「救われました」としっかり伝えたいです。
― 佐藤さんは、悲しいことがあった時はどうやって乗り越えていますか？
佐藤：1度自分の世界に入るっていうのを大切にしています。悲しいことがあった時は一旦現実を忘れて、ゲームの世界にのめり込んだりして。少しの時間でも悲しいことが頭の中から離れたり、落ち着けたりするので、閉じこもることができる自分の世界を見つけることだと思います。
― それは、松田さんの卒業発表を聞いた時も？
佐藤：あの日は泣きすぎてお家に帰れなくて……。正源司陽子さんがそれを見てお家に招いてくださって、一緒にマリオカートをしました。ずっと背中をさすってくださって、本当に感謝しかないです。
― まもなくお披露目されてから1年が経ちます。2025年3月14日、佐藤優羽という名前が広まったあの日はどういう1日でしたか？
佐藤：最初は実感がなかったのですが、自分の名前がトレンド1位になっているのを見て、急に怖くなったのを覚えています。「世の中に名前が出てしまった」「これから日向坂46の私として知られていくんだ」と思ったら、嬉しさと同じくらい恐怖心がありました。
― この1年、活動を続けてきて変化はありましたか？
佐藤：ガチガチだった過去の自分とは違い、今は自信を持って踊れるようになったなと感じています。
― 最後に、夢を追いかけている読者へ「夢を叶える秘訣」を教えてください。
佐藤：「チャンスを逃さないようにすること」だと思います。私は高校3年生で進路を選ばないといけない時に、「これがアイドルになれる最後のチャンスだ」と思ってオーディションを受けました。
「自分なんかが受かるはずない」という気持ちもありましたが、勇気を出して踏み出したからこそ今があります。不安要素はあると思いますが、全てのチャンスに挑戦することが大事かなと思います。
― ありがとうございました。
松田好花から受け取った温かな愛情と「寄り添う心」を糧に、アイドル1年目を終える佐藤優羽。これからは、大好きな先輩が守り続けてきた日向坂46の未来を、その確かな足取りで照らしていくに違いない。（modelpress編集部）
★インタビューこぼれ話／最近の美容法を教えて！
佐藤：最近は、お水を1日2リットル以上飲むようにしています！代謝を良くしたいなと思って始めたのですが、お水をいっぱい飲むようになってから肌が綺麗になりました。健康のためにも続けていきたいです。
生年月日：2006年9月10日／星座：おとめ座／身長：159.4cm／出身地：福岡県／血液型：AB型
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐藤優羽、先輩メンバーと密着
◆涙ながらに語った先輩・松田好花への想い
― 今作の活動をもって二期生の松田好花さんが卒業されます。佐藤さんにとって、松田さんはどのような先輩でしたか？
― 思い出に残っていることは？
佐藤：何か特別な言葉というよりも、ただ一緒にいてくださるだけで、本当に心強かったんです。ツアーの合間に一緒にけん玉を楽しんだり、『日向坂で会いましょう』（テレビ東京系）の収録中に何気ない会話を交わしたり。不安な時に何度も助けてくれました。
― 卒業を聞いた瞬間は、どのような心境でしたか？
佐藤：（瞳を潤ませながら）聞いた時は涙が止まらなくて……今も悲しいです（涙）。
― 松田さんと過ごせる残りの時間、どのように過ごしたいですか？
佐藤：言わないと伝わらないと思うので、今ある感謝を全部、「救われました」としっかり伝えたいです。
◆佐藤優羽の「悲しみを乗り越えた方法」
― 佐藤さんは、悲しいことがあった時はどうやって乗り越えていますか？
佐藤：1度自分の世界に入るっていうのを大切にしています。悲しいことがあった時は一旦現実を忘れて、ゲームの世界にのめり込んだりして。少しの時間でも悲しいことが頭の中から離れたり、落ち着けたりするので、閉じこもることができる自分の世界を見つけることだと思います。
― それは、松田さんの卒業発表を聞いた時も？
佐藤：あの日は泣きすぎてお家に帰れなくて……。正源司陽子さんがそれを見てお家に招いてくださって、一緒にマリオカートをしました。ずっと背中をさすってくださって、本当に感謝しかないです。
◆佐藤優羽の「夢を叶える秘訣」
― まもなくお披露目されてから1年が経ちます。2025年3月14日、佐藤優羽という名前が広まったあの日はどういう1日でしたか？
佐藤：最初は実感がなかったのですが、自分の名前がトレンド1位になっているのを見て、急に怖くなったのを覚えています。「世の中に名前が出てしまった」「これから日向坂46の私として知られていくんだ」と思ったら、嬉しさと同じくらい恐怖心がありました。
― この1年、活動を続けてきて変化はありましたか？
佐藤：ガチガチだった過去の自分とは違い、今は自信を持って踊れるようになったなと感じています。
― 最後に、夢を追いかけている読者へ「夢を叶える秘訣」を教えてください。
佐藤：「チャンスを逃さないようにすること」だと思います。私は高校3年生で進路を選ばないといけない時に、「これがアイドルになれる最後のチャンスだ」と思ってオーディションを受けました。
「自分なんかが受かるはずない」という気持ちもありましたが、勇気を出して踏み出したからこそ今があります。不安要素はあると思いますが、全てのチャンスに挑戦することが大事かなと思います。
― ありがとうございました。
松田好花から受け取った温かな愛情と「寄り添う心」を糧に、アイドル1年目を終える佐藤優羽。これからは、大好きな先輩が守り続けてきた日向坂46の未来を、その確かな足取りで照らしていくに違いない。（modelpress編集部）
★インタビューこぼれ話／最近の美容法を教えて！
佐藤：最近は、お水を1日2リットル以上飲むようにしています！代謝を良くしたいなと思って始めたのですが、お水をいっぱい飲むようになってから肌が綺麗になりました。健康のためにも続けていきたいです。
◆佐藤優羽（さとう・ゆう）プロフィール
生年月日：2006年9月10日／星座：おとめ座／身長：159.4cm／出身地：福岡県／血液型：AB型
【Not Sponsored 記事】