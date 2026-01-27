日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3480（+3.0　+0.09%）
ホンダ　1542（-2.5　-0.16%）
三菱ＵＦＪ　2753（+23　+0.84%）
みずほＦＧ　6562（+39　+0.60%）
三井住友ＦＧ　5411（+24　+0.45%）
東京海上　5669（-9　-0.16%）
ＮＴＴ　157（+0.1　+0.06%）
ＫＤＤＩ　2640（-10　-0.38%）
ソフトバンク　214（+0.5　+0.23%）
伊藤忠　1969（-12.5　-0.63%）
三菱商　3994（+84　+2.15%）
三井物　4941（-29　-0.58%）
武田　5123（+34　+0.67%）
第一三共　3123（+3　+0.10%）
信越化　5472（+23　+0.42%）
日立　5097（-53　-1.03%）
ソニーＧ　3541（-5　-0.14%）
三菱電　4835（-31　-0.64%）
ダイキン　19170（-155　-0.80%）
三菱重　4537（-22　-0.48%）
村田製　3165（-14　-0.44%）
東エレク　41238（+148　+0.36%）
ＨＯＹＡ　24733（-97　-0.39%）
ＪＴ　5570（-15　-0.27%）
セブン＆アイ　2178（-17.5　-0.80%）
ファストリ　59251（-249　-0.42%）
リクルート　8277（-91　-1.09%）
任天堂　10425（+10　+0.10%）
ソフトバンクＧ　4062（-3　-0.07%）
キーエンス（普通株）　59837（+1447　+2.48%）