日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3480（+3.0 +0.09%）
ホンダ 1542（-2.5 -0.16%）
三菱ＵＦＪ 2753（+23 +0.84%）
みずほＦＧ 6562（+39 +0.60%）
三井住友ＦＧ 5411（+24 +0.45%）
東京海上 5669（-9 -0.16%）
ＮＴＴ 157（+0.1 +0.06%）
ＫＤＤＩ 2640（-10 -0.38%）
ソフトバンク 214（+0.5 +0.23%）
伊藤忠 1969（-12.5 -0.63%）
三菱商 3994（+84 +2.15%）
三井物 4941（-29 -0.58%）
武田 5123（+34 +0.67%）
第一三共 3123（+3 +0.10%）
信越化 5472（+23 +0.42%）
日立 5097（-53 -1.03%）
ソニーＧ 3541（-5 -0.14%）
三菱電 4835（-31 -0.64%）
ダイキン 19170（-155 -0.80%）
三菱重 4537（-22 -0.48%）
村田製 3165（-14 -0.44%）
東エレク 41238（+148 +0.36%）
ＨＯＹＡ 24733（-97 -0.39%）
ＪＴ 5570（-15 -0.27%）
セブン＆アイ 2178（-17.5 -0.80%）
ファストリ 59251（-249 -0.42%）
リクルート 8277（-91 -1.09%）
任天堂 10425（+10 +0.10%）
ソフトバンクＧ 4062（-3 -0.07%）
キーエンス（普通株） 59837（+1447 +2.48%）
